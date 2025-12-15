Dernier à égalité de points avec Metz après 16 journées de Ligue 1, le FC Nantes est en grand danger. Si la direction nantaise a tenté un coup en recrutant Ahmed Kantari comme entraîneur, les Canaris vont avoir besoin de renforts. D'après Ouest-France, un ancien stéphanois aurait donné son accord pour venir au secours de l'octuple champion de France.

11 points en 16 journées. Un statut de lanterne rouge partagé avec le FC Metz et seulement deux petites victoires, plus petit total du championnat. C'est le bilan catastrophique du FC Nantes à mi-saison en Ligue 1. Un club qui depuis plusieurs saisons déjà flirte dangereusement avec la zone rouge sans jamais tomber en Ligue 2, mais qui sur cet exercice 2025-2026, voit le spectre d'une descente devenir de plus en plus présent. Car avec quatre points de retard sur le premier non relégable, Le Havre (15ᵉ, 15 points), les Canaris sont dans l'urgence absolue.

Un club qui souffre en Ligue 1

C'est dans cet état d'esprit que la direction du club, dirigée par Kita père et fils, a tenté de produire un électrochoc en limogeant en fin de semaine dernière Luis Castro. Arrivé en grande pompe au terme de longues négociations avec Dunkerque, où ses principes de jeu impressionnaient en Ligue 2, le technicien portugais n'a jamais réussi à mettre ses idées en place. La faute à un effectif et une division à l'opposé de ce qu'il connaissait ces dernières saisons.

Ainsi, alors qu'approchait un de ses fameux "match à six points" à Angers, Valdermar Kita décidait d'introniser en tant qu'entraineur principal l'ancien adjoint d'Antoine Kombouaré Ahmed Kantari. Une nomination deux jours avant ce court déplacement à Raymond-Kopa qui n'a pas eu l'effet escompté, avec des Nantais inquiétants, dépassés et tout simplement giflés (4-1). À l'issue de la rencontre, le capitaine du soir Anthony Lopes ne cachait pas son inquiétude au micro du diffuseur Ligue 1+, répétant que l'octuple champion de France avait plus que jamais besoin de renforts cet hiver pour éviter la relégation.

Cabella aurait déjà trouvé un accord avec Nantes

Une demande qui semble avoir été entendue. Alors que l'ancien Lensois Deiver Machado a déjà été recruté et a joué à Angers, le FC Nantes aurait jeté son dévolu sur Rémy Cabella. Selon Ouest-France, l'ancien Stéphanois négocie actuellement avec le club Jaune et Vert. En délicatesse du côté de l'Olympiakos, où il n'est apparu qu'à sept reprises cette saison, le joueur de 35 ans pourrait être prêté six mois par le club grec et faire son retour en France.

Le quotidien régional précise d'ailleurs que Cabella, 17 buts et 12 passes décisives en 64 matches sous le maillot de l'ASSE, aurait déjà trouvé un accord contractuel avec les Nantais.