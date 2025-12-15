Ce week-end, l’équipe de Foot Fauteuil ASSE - Cœur Vert AESIO Mutuelle disputait son tout premier week-end de compétition ! Les Stéphanois ont d’ailleurs débuté leur saison à domicile.

Quatre rencontres attendaient l’ASSE : Villeneuve-d’Ascq, Lyon, Kerpape et Montpellier. Un programme chargé pour les Verts, qui a tenu toutes ses promesses. De nombreux supporters sont venus les encourager.

Gazidis est venu voir l’ASSE

Présents à Geoffroy-Guichard lors d’ASSE - Bastia (2-2) ce samedi, Ivan Gazidis, Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld se sont d’abord rendus au Gymnase Gabriel Rouchon. Pour débuter, les Verts ont affronté la meilleure équipe française, Villeneuve-d’Ascq. La rencontre s’est terminée sur le score de 2-0 en faveur des visiteurs. Mais l’ASSE a rapidement su se remobiliser pour le Derby. La rencontre face à Lyon s’est conclue par un match nul 1-1.

En fin d’après-midi, les Verts ont décroché leur première victoire de la saison. Opposés à Kerpape, l’ASSE a conclu son troisième match de la journée par un succès 4-1.

Il ne restait plus qu’une rencontre, face à Montpellier. Cette fois, l’ASSE a de nouveau assuré devant son public. L’AS Saint-Étienne a réalisé une magnifique performance en remportant son quatrième et dernier match 4-0.

Un week-end réussi pour les Verts

L’ASSE ressort donc de ce premier week-end avec un bilan favorable : deux victoires, un match nul et une défaite. Les Verts vont devoir poursuivre sur cette dynamique, car les objectifs sont clairs cette saison. Sur le site officiel du club, Jonathan Détrier s’était exprimé à ce sujet :

« L’année dernière, on a fini quatrièmes. On espère faire mieux, surtout en considérant que l’équipe s’est renforcée. L’objectif, c’est le top 3, même si c’est difficile à aller chercher. Châtenay-Malabry, Dinan et Villeneuve-d’Ascq, champion de France en titre qu’on affronte demain, sont des équipes très fortes. Mais l’année dernière, on a vu que ça ne se jouait parfois pas à grand-chose. »