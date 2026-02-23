Le mercato hivernal de l’ASSE est désormais terminé, mais le club continue de préparer l’avenir. Selon nos informations, les Verts s’apprêtent à enregistrer l’arrivée d’Oussama Benkou, jeune défenseur algérien destiné à renforcer l’équipe réserve.

L’ASSE a officiellement bouclé son mercato le 2 février, date de clôture de la fenêtre hivernale des transferts. Pour autant, le travail de fond ne s’est pas arrêté du côté du Forez. Le club stéphanois poursuit ses ajustements en post-formation, un axe stratégique clairement identifié ces derniers mois. Dans ce contexte, un nouveau profil va rejoindre les Verts. Il s’agit, selon nos informations, d’Oussama Benkou, défenseur algérien né le 17 février 2007. Un renfort ciblé pour l’équipe réserve, récemment fragilisée par un départ.

Benkou pour renforcer la défense de la réserve

L’arrivée d’Oussama Benkou répond à un besoin précis au sein de la réserve stéphanoise. Le départ de Maedine Makhloufi a laissé un vide qu’il fallait rapidement combler. Formé à l’Olympique Akbou, Benkou présente un profil polyvalent. Défenseur gaucher, il peut évoluer aussi bien au poste de latéral gauche qu’en défense centrale. Une qualité appréciée par le staff, toujours en quête de joueurs capables de s’adapter à plusieurs systèmes. International U20 algérien, le jeune joueur dispose déjà d’une certaine expérience malgré son âge.

Il est régulièrement sélectionné depuis novembre 2025 par Razik Nedder, sélectionneur des U20 algériens. Une preuve de la confiance placée en lui et de son potentiel à moyen terme. À seulement 17 ans, Benkou affiche des caractéristiques modernes, avec une solidité défensive et une aisance balle au pied qui correspondent aux attentes du club. Il s’engage avec l’ASSE jusqu’à la fin de la saison. Il n'est pas encore dans le Forez car il attend son VISA pour rejoindre la France. Bien que le deal soit bouclé depuis plusieurs semaines, les lenteurs administratives retardent son arrivée.

Une stratégie post-formation assumée par l’ASSE

Avec cette arrivée, l’ASSE poursuit une politique de recrutement bien définie. Le club mise sur des profils en post-formation, jeunes mais déjà exposés au niveau international. Oussama Benkou vient ainsi s’ajouter à deux autres renforts récents : l’attaquant estonien Marten Chris Paalberg et le milieu de terrain Adam Baallal.

Trois joueurs, trois profils différents, mais une même logique. Renforcer l’équipe réserve sans bloquer l’émergence des jeunes issus du centre de formation. Cette orientation coïncide avec l’arrivée de nouveaux recruteurs au sein de la cellule de recrutement, spécifiquement missionnés pour ce travail.

L’objectif est clair : structurer une passerelle plus efficace vers le groupe professionnel et offrir à l’ASSE des solutions crédibles à moyen terme. L’arrivée d’Oussama Benkou s’inscrit pleinement dans cette dynamique. Un recrutement discret, mais révélateur de la stratégie actuelle des Verts, qui continuent de bâtir même après la fermeture du mercato.