Vainqueurs (2-1) de Laval dans le Chaudron, ce week-end, l'ASSE a récupéré la seconde place au classement. Sans briller, les Verts ont enchaîné un troisième succès de rang en Ligue 2. Voici les trois enseignements de cette victoire.

L’AS Saint-Étienne démarre idéalement sa rencontre face à Laval. Dès la 2e minute, une main d’Ylies Aradj sur un centre de Ben Old permet aux Verts d’obtenir un penalty. Zuriko Davitashvili ne tremble pas et ouvre le score d’une frappe rasante du droit, bien placée près du poteau, malgré le bon plongeon de Mamadou Samassa (3e).

Les Stéphanois poursuivent sur leur lancée. Cardona se montre actif sur son aile droite et cherche à plusieurs reprises Davitashvili, mais la défense lavalloise veille, notamment grâce à une intervention décisive d’Ouaneh. Le Géorgien reste néanmoins dangereux et oblige Samassa à une nouvelle parade à la demi-heure de jeu.

Laval finit par réagir. Après une première alerte sur corner, les visiteurs égalisent à la 36e minute grâce à Camara, à la conclusion d’un beau mouvement collectif côté gauche. La réponse stéphanoise est immédiate : deux minutes plus tard, Boakye combine avec Stassin avant d’enrouler une superbe frappe du gauche qui redonne l’avantage aux Verts.

En seconde période, l’ASSE domine mais manque d’efficacité, à l’image d’une tentative de Davitashvili qui frôle la barre. Laval se procure une grosse occasion par Sellouki, bien repoussée par Larsonneur. Malgré quelques situations en fin de match, notamment pour Duffus, le score n’évolue plus. Saint-Étienne s’impose 2-1 et grimpe à la deuxième place du classement.