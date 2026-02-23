Ils devaient incarner la reconstruction défensive de l’ASSE. Six mois plus tard, leur situation interroge. Ebenezer Annan, João Ferreira et Chico Lamba étaient arrivés cet été pour renforcer un secteur jugé fragile. Pourtant, au moment où les Verts retrouvent une solidité impressionnante et s’installent durablement dans la course à la montée, ces trois recrues sont en retrait. Quid de l'avenir en Vert de ces joueurs Kilmer compatibles ?

Le paradoxe est frappant. Depuis le début de l’année 2026, l’ASSE affiche l’une des meilleures défenses du championnat. Le bloc est plus compact, les lignes sont mieux coordonnées et Gautier Larsonneur est nettement moins exposé. Surtout, la charnière Nadé-Le Cardinal s’est imposée avec évidence. Dans un sprint final aussi serré, Philippe Montanier n’a aucune raison de modifier une organisation qui fonctionne. Dans le football, la stabilité est une arme. Et aujourd’hui, elle ne passe pas par les recrues estivales.

Ebenezer Annan : malheur au blessé ?

Ebenezer Annan devait apporter percussion et profondeur sur le côté gauche. Son profil dynamique laissait imaginer une concurrence stimulante. Mais, en l'absence du latéral gauche blessé, l’adaptation réussie de Ben Old dans un registre plus équilibré a changé la donne. Plus propre à la relance, plus constant défensivement et mieux intégré dans les circuits de jeu, Old s’est installé. Annan, sans avoir totalement déçu, se retrouve mécaniquement relégué dans la hiérarchie. Dans une équipe qui enchaîne les victoires, l’entraîneur privilégie la continuité. Et en cas de montée en Ligue 1, la question se posera avec encore plus d’exigence : le club cherchera-t-il un profil plus expérimenté pour sécuriser le poste ?

Ferreira, le "boxeur" définitivement déchu ?

Sur le côté droit, João Ferreira devait incarner la solution durable. Latéral offensif, capable d’apporter du volume et de la projection, il avait été recruté pour sécuriser le poste. Mais ses pépins physiques à répétition, son carton rouge et actuellement sa blessure à la main ont changé la donne. Pendant son absence, Kévin Pedro a saisi sa chance. Plus constant, plus discipliné défensivement et parfaitement intégré dans les circuits de jeu, Pedro s’est installé dans le onze. Aujourd’hui, la hiérarchie semble claire. Ferreira ne reviendra pas tout de suite si l'on en croit les propos de Philippe Montanier. "João Ferreira lui il est en pleine forme mais il ne peut rien faire. Même pas combattre deux ou trois rounds" à lâché le coach des Verts devant des journalistes amusés. Une épine en moins dans le pied de Montanier ? Pas sûr. Dans une équipe qui gagne, l'entraîneur stéphanois privilégie la continuité. S'il revient, le Portugais devra donc renverser une dynamique déjà bien installée.

Lamba, le gros pari Kilmer perturbé par les blessures

Chico Lamba, lui, est victime d'un nouveau pépin physique alors qu'il venait de retrouver les pelouses en janvier. Le défenseur central a du mal à lancer son aventure stéphanoise malgré un solide début de saison. Son profil technique et sa capacité à évoluer dans différents registres défensifs avaient séduit Kilmer sur le papier. Mais avec 914 minutes jouées, un rythme alternatif sur la saison et des repères collectifs encore à construire, il ne s'est pas encore installé comme un titulaire en puissance. Dans un groupe qui retrouve confiance et cohésion, grâce notamment à l'arrivée de le Cardinal en fin de mercato hivernal, difficile d’imaginer une révolution défensive en pleine course à la montée. Lamba devra d’abord convaincre physiquement avant de prétendre bousculer la hiérarchie. Or le calendrier ne laisse que peu de marge.

Un mercato estival qui doit permettre à Kilmer de réajuster

Ce qui rend la situation plus délicate encore, c’est que la défense s’est reconstruite sans eux. L’alchimie s’est faite ailleurs, autour de joueurs déjà présents ou repositionnés. Le projet sportif avance, les résultats suivent et la dynamique collective s’installe. Dans ce contexte, les recrues estivales défensives apparaissent comme des paris suspendus.

L’été prochain sera déterminant. En cas de montée, l’exigence sera immédiate et certains profils devront franchir un cap sans délai. Ebenezer Annan n'offre aujourd'hui que de timides garanties pour la Ligue 1. Ferreira ressemble à une erreur de casting et son départ pourrait intervenir dès la fin de saison. Quant à Chico Lamba, il semble le seul à pouvoir prétendre à une place dans le groupe l'an prochain, que ce soit en L1 ou en L2. Une chose est certaine, en cas de maintien en Ligue 2, une redistribution des cartes restera possible, mais rien ne garantit un renversement de hiérarchie. À Saint-Étienne, la défense semble, petit à petit, être redevenue une force. Reste à savoir si Ebenezer Annan, João Ferreira et Chico Lamba feront partie de la prochaine étape… ou s’ils ne resteront qu’un chapitre discret d’un mercato déjà remis en question.