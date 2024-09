Si l’ASSE va mieux après sa première victoire de la saison, Montpellier reste à la peine et devrait être un concurrent des Verts pour le maintien. Un début de saison compliqué pour le MHSC qui déplore blessure et ambiance interne morose.

Montpellier au régime

À l’instar de l’AS Saint-Etienne, Montpellier traverse une période compliquée. Touché de plein fouet par la baisse drastique des droits TV, le club héraultais n’a pas pu se renforcer comme il le souhaitait. Le président Laurent Nicollin s’est régulièrement exprimé sur le contexte économique qui touche son club. « L’économie principale se fera sur la masse salariale, mais c’est un processus sur deux ou trois saisons, cela ne va pas se régler sur deux mois. On va proposer des salaires moins importants, intégrer plus de jeunes. C’est le seul levier possible. »

Soutien inconditionnel de Vincent Labrune, président de la LFP critiqué, mais réélu, l’homme fort du MHSC n’est pas parvenu à renforcer son effectif. Seuls Rabby Nzingoula et Birama Touré ont été recrutés cet été.

Sans victoire en Ligue 1 depuis 4 mois

Sportivement, la situation n’est guère plus réjouissante. Montpellier n’a pas remporté la moindre rencontre depuis le 3 mai dernier (victoire à Toulouse 1-2). La préparation estivale n’a pas permis de se rassurer. Les hommes de Michel Der Zakarian ont présenté un bilan de quatre défaite (dont une face à l’ASSE le 31 juillet – 1-2) et un nul face à Girona (ESP).

Comme une suite logique, le début de saison reste particulièrement inquiétant pour les héraultais. Un nul et trois défaites au compteur. Deux buts inscrits et treize encaissés. De quoi les positionner à une place de lanterne rouge avec la plus mauvaise défense de Ligue 1.

Une infirmerie pleine à craquer

Au rayon des mauvaises nouvelles, l’infirmerie est bien remplie. Touché ces dernières semaines, le défenseur Issiaga Sylla a rechuté. Il est touché à la cuisse. Begir Omeragic a dû décliner l’invitation pour le déplacement à Rennes pour régler des soucis personnels. Des absences qui s’ajoutent à celles de Joris Chotard, Kiki Kouyaté, Lucas Mincarelli, Théo Sainte-Luce, Christopher Jullien.

Enfin, le talentueux jordanien, Mousa Tamari est sorti sur civière avec sa sélection pendant la trêve. Le joueur serait touché à la cheville et pourrait rater plusieurs semaines de compétition. Rien ne sourit à Montpellier ces dernières semaines. Un club qui s’enlise dans une crise profonde.