Les semaines passent et les constats se répètent : le terrain ne ment jamais. Avec un effectif constamment décimé, Eirik Horneland bricole pour composer. Mais pour viser le haut du tableau, l'ASSE doit impérativement miser sur la stabilité dans ses performances. Le mercato hivernal pourrait offrir aux dirigeants l'opportunité de combler les manques. Analyse dans le dernier Sainté Night Club.

Au total, seuls six stéphanois ont pris part aux 18 groupes (Larsonneur, Maubleu, El Jamali, Cardona, Nadé et Tardieu). Une statistique révélatrice de l’instabilité chronique du onze de départ de l’ASSE.

"Ça fait combien de matchs qu’on ne peut pas aligner Joshua Duffus ? Boakye est absent, Stassin a été touché, constate Berenger Tournier, journaliste pour Midi Libre. Tu ne peux pas espérer avoir des ambitions en Ligue 2 si tu changes un tiers de ton onze type à chaque match."

Car la clé pourrait se trouver dans une composition plus fixe. "C’est la condition pour créer des automatismes, analyse Anthony Perrel, journaliste pour Activ'. Je suis persuadé qu'on montera plus aisément si on peut enchaîner avec un onze stable. Et ça permettrait aussi à Horneland de faire du vrai coaching."

La priorité du mercato hivernal est identifiée

Si, sur le papier, l'effectif de l'ASSE semble complet. Mais sur le terrain, certains stéphanois n'ont pas répondu aux attentes. "Il manque à l'ASSE un ou deux postes clés, affirme Bérenger Tournier. "La priorité des priorités, c'est le milieu de terrain. Dès qu’on a un ou deux blessés, on fait rentrer immédiatement les jeunes", observe Anthony Perrel de son côté.

En difficulté dans les couloirs, les Verts doivent également espérer des renforts. "Le mercato doit permettre le recrutement d'un latéral gauche. Le poste de latéral droit aussi, où, à mon sens, aujourd’hui, je ne saurais même pas vous dire qui est le titulaire", confie Anthony Perrel.

Mais les dirigeants stéphanois devront aussi tenir bon face aux convoitises pour Davitashvili et Stassin. "J’analyse l’effectif en me demandant qui a le potentiel, en cas de montée, pour évoluer en Ligue 1, affirme le journaliste d'Activ'. Je pense qu’on aura besoin de Zuriko Davitashvili et Stassin pour monter en Ligue 1. Je pense que l'ASSE restera peu active devant, sauf évidemment en cas de très belles opportunités."

