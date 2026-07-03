L'ASSE continue de remodeler son organisation interne. Selon les informations du Progrès, Simon Graillon, nommé référent supporters il y a seulement quelques mois, va déjà quitter le club. Dans le même temps, deux recrutements restent toujours en attente : celui du futur directeur de la sécurité et celui du stadium manager. Une nouvelle illustration des nombreux changements opérés en interne depuis l'arrivée de Kilmer Sports Ventures.

Le mercato ne concerne pas uniquement les joueurs et le staff technique. En coulisses aussi, l'AS Saint-Étienne poursuit sa réorganisation. Le quotidien Le Progrès révèle ce mercredi que Simon Graillon, arrivé en février dernier pour succéder à Romain Ducarre au poste de référent supporters (SLO), quittera déjà le club après seulement quelques mois.

Un nouveau départ au poste de référent supporters

Débarqué durant l'hiver, Simon Graillon avait été recruté afin de maintenir le dialogue entre la direction stéphanoise et les groupes de supporters. Ce poste, rendu obligatoire dans le football professionnel, constitue un maillon essentiel dans l'organisation d'un club comme l'ASSE, où la relation avec les tribunes occupe une place centrale.

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Son arrivée intervenait dans un contexte sensible, après le départ de Romain Ducarre, en poste depuis 2022. L'objectif affiché était alors d'assurer une continuité dans les échanges avec les supporters, la gestion des déplacements ou encore la coordination avec les autorités.

Quelques mois plus tard, ce nouveau chapitre se referme déjà. Selon Le Progrès, Simon Graillon quitte l'ASSE alors que son travail donnait satisfaction.

Deux postes stratégiques toujours vacants à l'ASSE

Ce départ intervient alors que le club poursuit plusieurs recrutements dans son organigramme. Le quotidien régional indique que deux fonctions importantes n'ont toujours pas trouvé preneur. La première concerne le futur directeur de la sécurité et de la sûreté des Verts, un poste clé dans un contexte où les exigences autour de la sécurité des rencontres ne cessent de se renforcer.

La seconde est celle de stadium manager, laissée vacante depuis le départ d'Arnaud Chausi en mai dernier. Ce poste dépasse largement la seule gestion de Geoffroy-Guichard. Le futur responsable devra également superviser les infrastructures du centre sportif Robert-Herbin, piloter les différents projets d'aménagement et intégrer désormais la section féminine dans son périmètre.

Une réorganisation qui se poursuit

Depuis son arrivée à la tête de l'ASSE, Kilmer Sports Ventures a engagé une profonde restructuration de l'ensemble du club. Direction sportive, cellule de recrutement, communication, performance, staff technique ou encore services administratifs : peu de secteurs ont échappé aux changements.

Le départ de Simon Graillon et les deux recrutements toujours en cours témoignent que cette réorganisation est loin d'être terminée, même si certains mouvements n'étaient pas forcément programmés. Cette succession de mouvements interroge. Traduction d'une volonté permanente d'élever le niveau de compétence des équipes ? Difficultés à attirer certains profils ? Départs liés à des choix personnels ou à une organisation encore en construction ? À ce stade, il est difficile de trancher. Une certitude, en revanche : la réorganisation interne engagée par Kilmer Sports Ventures est loin d'être achevée.