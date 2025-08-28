Alors que le mercato d’été s’achève dans quelques jours, l’ASSE a déjà bien avancé sur ses dossiers prioritaires. Mais plusieurs mouvements restent à boucler, tant dans le sens des départs que des arrivées. Ce ne sera pas Dominik Fitz...

L’effectif stéphanois a été largement remodelé cet été, notamment avec le renfort de plusieurs recrues défensives. Mais pour finaliser son mercato, le club doit encore gérer plusieurs départs.

Yvann Maçon, Benjamin Bouchouari et Dylan Batubinsika figurent parmi les joueurs à qui une porte de sortie doit être trouvée avant lundi soir. Maçon a changé d'agents. Batubinsika a des contacts avancés en Turquie. Bouchouari boude sur les réseaux sociaux.

Un milieu défensif pour compenser l’absence d’Ekwah ?

Dans le sens des arrivées, les Verts pourraient encore se renforcer au milieu de terrain. La situation de Pierre Ekwah, toujours absent et incertain pour plusieurs semaines, pousse les dirigeants à envisager sérieusement le recrutement d’un nouveau milieu défensif.

Ce poste est considéré comme une priorité pour rééquilibrer l’effectif, surtout si Bouchouari venait à quitter le club dans les prochains jours.

La piste du meneur de jeu : Bardeli et Fitz dans le viseur

Depuis plusieurs semaines, l’ASSE réfléchit également à recruter un meneur de jeu. Le nom d’Enzo Bardeli circule avec insistance et figure dans les petits papiers du club. Mais il n’était pas le seul profil étudié.

Selon nos informations, l’Autrichien Dominik Fitz a longtemps intéressé les dirigeants stéphanois. À 26 ans, le joueur sortait d’une saison impressionnante (13 buts, 14 passes décisives) et s’était imposé comme l’une des valeurs sûres de son championnat. Sa régularité en faisait une cible séduisante. Le joueur était quant à lui séduit par le projet stéphanois quitte à rejoindre la Ligue 2.

Cependant, l’ASSE n’a pas été suffisamment réactive sur ce dossier. Début août, le club a mis fin aux discussions et n’a pas donné suite. Une volonté de temporiser pour revenir à la charge en fin de mercato ? Difficile à dire. Ce qui est certain, c’est que Dominik Fitz ne rejoindra pas le Forez, puisqu’il s’est engagé en MLS, au sein de la franchise du Minnesota United.

Dernières heures décisives pour l’ASSE

Le mercato stéphanois pourrait donc encore s’animer. Avec un milieu défensif ou un meneur de jeu toujours ciblés, les dirigeants devront agir vite pour combler les manques d’un entrejeu fragilisé par l’absence d’Ekwah et le possible départ de Bouchouari.

Les dernières heures de marché s’annoncent déterminantes pour offrir au staff d’Eirik Horneland un effectif équilibré et compétitif avant d’entrer pleinement dans la saison.

Source : Peuple-Vert.fr