Les Verts, leaders de Ligue 2, accueillent Grenoble ce samedi dans un Chaudron qui s'annonce bouillant. Entre tension chez les supporters isérois et supériorité sportive stéphanoise, l’ASSE part favorite.

La rencontre entre l’ASSE et Grenoble ne se jouera pas seulement sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Côté tribunes, la polémique enfle : le nombre de places accordées aux supporters grenoblois est jugé trop faible selon le Dauphiné Libéré. Initialement limité à 350, le quota a été porté à 450 après insistance du GF38, mais il reste bien en deçà de la capacité réelle du parcage visiteurs. Une frustration qui souligne l’importance de l’affiche et la rivalité régionale.

ASSE – GF38 : un choc déséquilibré

Sur le terrain, le contraste est saisissant. Les Verts, avec un budget 3,5 fois supérieur à celui du GF38 et un effectif largement plus compétitif, abordent cette 4e journée de Ligue 2 en position de force. Leaders du championnat, ils ont déjà affiché une solidité qui leur permet de rêver à un retour en Ligue 1. En face, Grenoble vit un début de saison compliqué et pointe à l’avant-dernière place. Tous les ingrédients sont réunis pour voir l’ASSE confirmer son statut de favori.

Grenoble en crise et ses ultras en colère

La pression est encore montée d’un cran hier, avec une banderole déployée par les ultras grenoblois, les Red Kaos, devant le Stade des Alpes : « URGENCE MERCATO : Rosnoblet, des recrues d’expérience, pour sauver un début de saison catastrophique ! » Un message clair adressé au président Stéphane Rosnoblet, accusé de manquer d’ambition et de moyens pour permettre au GF38 de rivaliser. L’ambiance du Chaudron s’annonce donc bouillante, entre supporters stéphanois galvanisés par le début de saison et fans grenoblois frustrés par la situation de leur club.

En résumé, ce duel régional s’annonce déséquilibré mais passionné. Pour l’ASSE, l’objectif sera simple : enchaîner et conforter son statut de leader. Pour Grenoble, tenter l’exploit apparaît comme une mission presque impossible.