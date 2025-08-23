Le futur d’Yvann Maçon semble s’écrire loin de l’AS Saint-Étienne (ASSE). Le latéral droit, longtemps perçu comme un cadre potentiel, a vu son transfert au Servette FC échouer cet été. C’est désormais vers la Grèce que son avenir pourrait se tourner dans ce mercato.

Arrivé en 2019 en provenance de Dunkerque, Yvann Maçon avait rapidement séduit par sa puissance physique et son activité incessante sur le côté droit. Mais entre blessures à répétition et performances irrégulières, il n’a jamais réussi à s’imposer durablement comme un titulaire indiscutable dans le Forez. Prêté à plusieurs reprises, notamment à Paris FC et au Maccabi Tel-Aviv, il a montré ses qualités loin de Geoffroy-Guichard, mais n’a jamais retrouvé une vraie stabilité sous le maillot vert.

Un transfert avorté au Servette

Cet été, un départ vers le Servette FC semblait acté. Le club suisse, qualifié pour les compétitions européennes, voyait en Maçon un renfort idéal pour dynamiser son couloir droit. Pourtant, l’opération n’a pas abouti. Divergences contractuelles et incertitudes physiques auraient refroidi les négociations, laissant le joueur dans une situation délicate.

L’ASSE veut s’en séparer

Car du côté de l’ASSE, Eirik Hornrland ne compte plus vraiment sur lui pour la suite du projet. Le non-aboutissement de ce transfert a été vécu comme une déception pour le joueur, désireux de retrouver une dynamique de carrière plus stable.

À 26 ans, le temps presse pour Maçon. Ses qualités athlétiques et sa polyvalence (capable de jouer piston droit ou gauche) en font toujours un joueur attractif sur le marché.

Pour l’ASSE, qui cherche à alléger sa masse salariale et remodeler son effectif, un départ semble inévitable. Le joueur, lui, espère rebondir dans un projet où la confiance et la continuité lui permettront de relancer définitivement sa carrière.

Une chose paraît certaine : sauf énorme retournement de situation, Yvann Maçon ne s’inscrira pas dans la durée avec les Verts. Le divorce semble désormais consommé.

Maçon vers L’AEK Athènes en fin de mercato ?

Selon Foot Mercato, les grecs de l’AEK Athènes ont manifesté un intérêt pour le latéral stéphanois. Yvann Maçon pourrait alors retrouver un ancien Vert avec qui il a évolué en la personne d’Harold Moukoudi.

Un transfert qui pourrait être gratuit avec certains bonus. L’ASSE récupérerait également un pourcentage sur une éventuelle future revente.