L’ASSE reçoit Grenoble ce samedi à 20h à Geoffroy-Guichard, mais la blessure d’Ebenezer Annan pose un vrai casse-tête à Horneland pour le poste d’arrière gauche. Entre jeunes espoirs et solutions de fortune, qui sera titularisé face aux Isérois ?

Si l’attaque attire les regards avec le duel annoncé entre Stassin et Duffus pour occuper la pointe, et que la bataille fait rage entre Cardona et Boakye pour le couloir droit, c’est surtout en défense que les interrogations sont les plus fortes. À commencer par l’axe central : Eirik Horneland doit trancher entre Bernauer et Nadé pour accompagner Lamba. Le premier revient tout juste de blessure et manque encore de rythme, quand le second reste une valeur sûre de ligue 2, mais parfois critiquée pour ses étourdissements.

Mais au-delà de ce dilemme habituel, un problème bien plus épineux s’est invité cette semaine : la gestion du poste de latéral gauche. Sorti sur blessure face à Boulogne, Ebenezer Annan sera absent plusieurs semaines. Et pour ne rien arranger, Denis Appiah, également capable d’évoluer sur ce côté, est touché au pied et devrait lui aussi manquer le rendez-vous. Résultat : l’ASSE se retrouve sans solution évidente pour verrouiller son flanc gauche samedi.

Lassana Traoré, l’option naturelle mais risquée

La première idée qui vient à l’esprit est bien sûr Lassana Traoré. Le jeune Sénégalais de 18 ans a été recruté pour doubler Annan et possède le profil du latéral moderne : rapide, physique et capable de se projeter. Problème, son adaptation à l’Europe est encore en cours. Ses prestations de préparation ont été irrégulières et son manque d’expérience se ressent dans son placement défensif.

Pour autant, Traoré reste l’option la plus logique et naturelle. Horneland pourrait choisir de lui faire confiance d’entrée, afin de ne pas bouleverser tout son schéma défensif. Face à Grenoble, une équipe solide mais rarement flamboyante à l’extérieur, miser sur sa vitesse pour contenir les offensives adverses pourrait être un pari intéressant. Mais le risque d’erreurs tactiques, face à des attaquants malins comme Elphege ou Bangre, existe bel et bien.

Bernauer, la solution polyvalente de l'ASSE

Autre piste envisagée par le staff : titulariser Bernauer dans le couloir gauche. Formé au Stade Rennais, ce défenseur central a déjà été utilisé comme latéral par le passé, même si ce n’est pas son poste de prédilection. Son profil est plus défensif et moins porté vers l’offensive que celui d’Annan ou Traoré.

Cette solution offrirait une certaine stabilité défensive, notamment pour encadrer un axe déjà en réflexion avec la concurrence Nadé/Bernauer. Mais elle présente un double inconvénient : priver Horneland d’un vrai latéral gauche de métier et réduire la capacité de l’ASSE à apporter du danger offensif sur ce couloir. Dans un match où Saint-Étienne devra probablement faire le jeu devant son public, cela pourrait vite devenir une limite.

Ben Old, l’option surprise pour l'ASSE

Si Horneland veut surprendre, il pourrait relancer Ben Old. Le Néo-Zélandais est entré face à Boulogne pour remplacer Annan en fin de match. Habitué à évoluer plus haut sur le terrain, l’ancien joueur de Wellington Phoenix n’a pas les repères défensifs d’un arrière latéral. Mais sa polyvalence et sa capacité à répéter les efforts en font une roue de secours crédible.

Old apporterait une vraie valeur ajoutée offensive, capable de combiner avec Davitashvili sur l’aile gauche. Mais ce choix serait un pari très audacieux, car Grenoble pourrait exploiter son manque d’expérience défensive pour créer des décalages.

La piste Makhloufi, un pari pour l’avenir ?

Dernier nom évoqué : celui de Maedine Makhloufi. Le jeune latéral gauche de la réserve s’est distingué en inscrivant un triplé le week-end dernier. De quoi attirer l’attention du staff. Néanmoins, il ne s’est pas entraîné avec le groupe professionnel en ce début de semaine, ce qui rend une titularisation peu probable.

Si ce scénario semble encore prématuré, il confirme une chose : l’ASSE dispose de jeunes talents prometteurs pour ce poste clé, mais qui doivent encore franchir un cap pour s’imposer durablement.

Que va décider Horneland ?

Au moment d’affronter Grenoble, l’ASSE doit jongler entre ambitions offensives et prudence défensive. Horneland connaît l’importance de cette rencontre à domicile : les Verts doivent impérativement prendre des points pour rester dans le haut du classement. Dans ce contexte, le choix du latéral gauche pourrait peser lourd.

Miser sur Traoré, c’est prendre le risque de l’inexpérience mais faire confiance à un latéral de métier.

Aligner Bernauer, c’est sécuriser le couloir défensivement mais brider l’apport offensif.

Tenter Old, c’est surprendre mais avec une grande part d’incertitude.

Enfin, penser à Makhloufi serait un signe fort envoyé à la formation stéphanoise, mais une option encore trop fragile à court terme.

Réponse samedi soir, dès l’annonce de la composition. Une chose est sûre : le choix de Horneland sera scruté de près par les supporters, conscients que ce poste peut peser dans le rapport de force face à Grenoble.