La fin du mercato approche à grands pas. L'ASSE a jusqu'ici réalisé un dégraissage important. Plusieurs mouvements restent toutefois espérés par le board stéphanois. Les départs d'Yvann Maçon et de Dylan Batubinsika sont notamment considérés comme prioritaires. Le défenseur central congolais est d'ailleurs actuellement en discussions avec un club à l'étranger.

Alors qu'Yvann Maçon a une touche avec l'intérêt de l'AEK Athènes ces derniers jours, Dylan Batubinsika ne voyait pas grand chose venir. Il se pourrait cependant que le joueur formé au Paris Saint-Germain soit enfin proche de trouver un point de chute.

Direction Kocaelispor ?

Depuis le début du mercato, Batubinsika a eu différentes opportunités dans les pays du Golfe, en Grèce ou encore en Israël. Aucune de ces pistes n'a pu aboutir pour le moment. Le défenseur central, en difficulté la saison dernière dans le Forez, fait également l'objet d'un intérêt très prononcé de Kocaelispor ces dernières semaines.

Champion de Ptt 1. Lig (D2 turque) la saison dernière, Kocaelispor évoluera cette saison au plus haut niveau du football turc. L'écurie cherche depuis longtemps à se renforcer en défense centrale et avait coché le nom de Batubinsika. Le stéphanois avait dans un premier temps repoussé les avances des Turcs, qui sont depuis revenus à la charge. Et il faut croire que les choses avancent positivement cette fois-ci, puisque Foot Mercato nous apprend que l'international congolais a donné son feu vert pour s'engager en Turquie. L'ASSE prendrait toutefois son temps, ce qui agace la formation de SüperLig. Celle-ci aurait d'ailleurs activé plusieurs pistes en cas d'échec dans ce dossier.

À suivre dans les prochains jours, mais un départ de Batubinsika est donc plus probable que jamais. Pour rappel, l'ancien du Maccabi Haïfa s'entraîne à l'écart du groupe professionnel depuis maintenant plusieurs semaines. Il avait même été autorisé à aller s'entretenir physiquement à l'étranger.