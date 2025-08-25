À une semaine de la fin du mercato estival, l’incertitude plane toujours autour du futur de Lucas Stassin. L’attaquant belge, qui a connu sa première titularisation de la saison lors de la victoire des Verts à Boulogne-sur-Mer (1-0), reste au cœur des interrogations. Le Stade Rennais devrait d'ailleurs passer à l'attaque prochainement. Explications.

Revenu de blessure, Stassin avait jusque-là dû se contenter d'une entrée en jeu face à Rodez (4-0). Titularisé à Boulogne, l'international Espoirs belge s'est montré très généreux dans les efforts, sans pour autant parvenir à se créer une réelle occasion de but. De quoi l'imaginer rester sous le maillot Vert cette saison ? Ce n'est pas encore sûr. Le buteur né en 2004, qui souhaite partir, avait laissé plané le doute en après match, au micro de BeIN Sports : "Aujourd'hui je suis encore à Saint-Étienne. On verra dans le futur, mais pour l’instant je donne tout ici."

Une fin de mercato agitée ?

Les prochains jours s'annoncent clairement mouvementés en ce qui concerne le dossier Lucas Stassin. Si l'ASSE avait été plutôt tranquille jusqu'à présent, Kilmer ne pourra pas échapper à une dernière semaine de mercato enflammée pour son buteur vedette. La volonté est toujours de le garder mais les offres vont enfin tomber.

Après l'échec de la piste Conrad Harder qui devrait s'engager avec l'AC Milan, et alors qu'Angers se montre dur concernant Esteban Lepaul, c'est le Stade Rennais qui s'active pour Stassin de manière concrète ces dernières heures. Révélé par Transfert Radar et Ouest-France, l'intérêt des Bretons se confirme donc. Selon Sacha Tavolieri, l'attaquant de l'ASSE est même la priorité de Rennes désormais. Des échanges devraient avoir lieu très prochainement afin de convaincre Saint-Etienne de négocier un départ. Les jours à venir s'annoncent donc décisifs. Reste à savoir si la direction stéphanoise, très ferme depuis juin, finira ou non par céder.