La 3ᵉ journée de Ligue 2 BKT s’est achevée ce lundi soir au Nouste Camp avec une affiche prometteuse entre le Pau FC et le Stade de Reims. Avant le coup d’envoi, les deux équipes se présentaient avec des dynamiques différentes mais des ambitions affirmées.

Côté béarnais, ce rendez-vous représentait l’occasion de confirmer un bon début de saison et de s’installer parmi les outsiders crédibles du championnat. Le Pau FC, solide collectivement, avait déjà montré sa capacité à s’imposer dans les moments clés et comptait sur l’appui de son public pour franchir un cap supplémentaire.

Pour Reims, relégué de Ligue 1 quelques mois plus tôt, ce déplacement en Béarn s’annonçait comme un test grandeur nature. Attendus dans le peloton des favoris à la montée, les Champenois devaient prouver qu’ils pouvaient rapidement s’adapter aux exigences de la Ligue 2 et afficher la solidité nécessaire pour tenir leur rang.

Au-delà des trois points, ce match de clôture était très attendu. Une victoire permettait de se rapprocher des places de tête, tandis qu’un faux pas risquait d’installer le doute en ce début de saison.

Le résumé de la rencontre

Le Pau FC a réalisé une belle performance en s’imposant 2-0 face au Stade de Reims. Les Palois ont fait la différence en première période grâce à deux réalisations rapides : Ruiz a ouvert le score dès la 18e minute avant que Sissoko ne double la mise huit minutes plus tard.

Bien organisés dans leur système, les hommes de Nicolas Usaï ont maîtrisé la rencontre, s’appuyant sur un bloc compact et des transitions rapides. Ruiz a été le moteur de l’équipe. Bobichon et Touzghar, également en vue, ont contribué à maintenir le rythme offensif.

Reims, de son côté, n’a jamais trouvé la faille dans la défense béarnaise et s’est montré trop brouillon dans la construction.

Grâce à ce succès, Pau reste invaincu et rejoint le haut de tableau de Ligue 2 avec 7 points en trois journées, à égalité avec l’ASSE, Nancy et Troyes. Les Palois affichent en plus une solide défense avec seulement un but encaissé depuis le début de saison.