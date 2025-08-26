À un peu moins d'une semaine de la fin du mercato, l'ASSE doit encore gérer plusieurs dossiers dans le sens des départs. Indésirables, joueurs disponibles en prêt, éléments importants convoités : la direction stéphanoise fait face à différents cas de figure. On fait le point sur la situation.

De Mahmoud Jaber, à Chico Lamba, en passant par Joao Ferreira, les Verts se sont assez nettement renforcés cet été. Un dégraissage conséquent a également été effectué. Plusieurs dossiers pourraient toutefois bouger dans les prochains jours.

Des joueurs à prêter

Comme révélé sur le site la semaine dernière, Ben Old pourrait être prêté par l'ASSE. L'idée est de lui permettre d'enchaîner les titularisations. Le Néo-Zélandais revient d'une grave blessure et ne progressera pas en jouant des bouts de matchs. De plus, son départ permettrait de libérer une place d'extracommunautaire ainsi que d'offrir davantage de temps de jeu à N'Guessan / El Jamali. Trois équipes de Ligue 2, dont Guingamp, se sont notamment renseignées. La volonté du club est toutefois de ne pas renforcer une écurie de Ligue 2. En cas de départ, Old devrait donc découvrir un nouveau pays. La Belgique ? C'est une possibilité. Charleroi a en effet montré un réel intérêt pour l'ailier stéphanois.

Ben Old n'est pas le seul joueur placé sur la liste des prêts en cette fin de mercato. Selon nos informations, Igor Miladinovic pourrait aussi quitter temporairement le Forez. C'est en tout cas la volonté de la direction à l'heure où l'on se parle. Enfin, c'est Issiaka Touré, 4ème gardien dans la hiérarchie, qui fait l'objet de discussions ces derniers jours. On pense logiquement à un potentiel prêt pour le portier né en 2004, même si aucune information supplémentaire n'a fuité pour le moment.

Deux éléments poussés vers la sortie

C'est désormais un secret de polichinelle. Dylan Batubinsika et Yvann Maçon n'entrent plus dans les plans et sont susceptibles de faire leurs valises d'ici la fin du mercato. Le premier cité a refusé la Turquie, les pays du Golfe et a vu ses pistes en Grèce et en Israël échouer jusqu'à présent. Avec son frère, qui représente ses intérêts depuis peu, le défenseur central congolais se cherche donc toujours une porte de sortie.

De son côté, Yvann Maçon vit relativement mal la situation. Sa visite médicale ratée au Servette FC a repoussé certains clubs. L'intérêt de l'AEK Athènes, révélé par Foot Mercato, apparaît alors comme une opportunité en or pour le latéral droit.

L'ASSE toujours aussi intransigeante ?

Zuriko Davitashvili, Pierre Ekwah et Lucas Stassin sont trois des plus grosses valeurs marchandes du club... et aussi trois joueurs qui veulent quitter l'ASSE. Alors que son comportement avait interrogé durant la préparation, l'international géorgien est rentré dans le rang depuis trois semaines. Cela ne change cependant rien à ses envies d'ailleurs. Besiktas et West Ham sont notamment intéressés, selon Le Progrès. Ekwah aura lui moins de succès dans les prochains jours. Le milieu de terrain, qui ne veut pas évoluer en Ligue 2, s'est tiré une balle dans le pied en refusant de s'entraîner au Centre sportif Robert-Herbin. Sa situation actuelle ne poussera pas les clubs à sortir le chéquier...

Enfin, le dossier Lucas Stassin va faire parler d'ici le 1er septembre. Le Paris FC, Wolverhampton, West Ham, Stuttgart... nombreux sont les clubs à avoir pris des renseignements ces dernières semaines. Certains devraient d'ailleurs réactiver la piste dans le money time. C'est par exemple le cas du Stade Rennais, qui aurait fait de l'attaquant belge sa priorité à en croire Sacha Tavolieri. Reste à savoir si l'ASSE, très ferme tout au long de l'été, finira ou non par céder. Il est également important de souligner que le clan Stassin va naturellement jouer sa carte au niveau des médias jusqu'à la clôture. Il faut donc s'attendre à voir des informations (beaucoup) fuiter rapidement sur ce dossier.

N'Guessan convoité, le doute plane pour Bouchouari

Après Mathis Amougou et Paul Eymard, l'ASSE est de nouveau en difficulté pour l'un de ses jeunes joueurs. Djylian N'Guessan fait effectivement l'objet de convoitises (Bundesliga, mais pas que). Une offre d'un montant de 7.5 M€ a même été refusée. Le buteur né en 2008 dispose d'une énorme cote sur le marché, notamment grâce à ses performances en Equipe de France (U16 puis U17). Et les Verts ont dernièrement une situation assez complexe à gérer. Alors qu'une prolongation est souhaitée par le club, aucun accord n'a été trouvé pour le moment. Rien de surprenant si l'on se souvient à quel point les négociations pour son premier contrat professionnel avaient été difficiles. Il y a un an, l'entourage de N'Guessan était allé jusqu'à envoyer le petit frère de Djylian, l'un des éléments les plus prometteurs de la préformation stéphanoise, à l'Olympique Lyonnais. Un moyen de marquer le coup alors que les discussions patinaient à l'époque. Ambiance.

Pour finir, Benjamin Bouchouari rêve toujours d'évoluer en Liga à l'approche de la fin du mercato. Il ne s'opposera cependant pas à un autre projet intéressant. La question est surtout de savoir si un club passera réellement à l'action. Un départ est donc envisageable si une offre satisfaisante venait à tomber, même si Horneland aimerait le garder. En cas de vente de Bouchouari, l'ASSE s'intéresse à Enzo Bardeli (Dunkerque) comme révélé par La Voix du Nord et confirmé par nos soins. Sans un départ du milieu marocain ou d'un autre élément important de la saison dernière, il est possible que le board stéphanois reste calme dans les prochains jours. Le club reste à l'affût sur plusieurs dossiers mais le gros du travail a été fait au niveau des arrivées. Et il apparaît essentiel de ne pas surcharger l'effectif d'un point de vue quantitatif. D'autant plus qu'Horneland est un adepte des groupes relativement resserrés.