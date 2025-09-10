Parti la semaine dernière du côté de la Turquie.

Benjamin Bouchouari

Le milieu marocain Benjamin Bouchouari a quitté l’AS Saint-Étienne pour s’engager avec Trabzonspor la semaine dernière. Un transfert particulier, puisque le joueur est actuellement éloigné des terrains en raison d’une blessure au dos qui devrait le tenir à l’écart plusieurs mois.

Un passage contrasté à l’ASSE

Arrivé dans le Forez en 2022, Bouchouari a marqué de son empreinte le milieu stéphanois. En trois saisons, il a disputé 96 matchs, inscrit deux buts mais n’a offert aucune passes décisive.

À seulement 23 ans, il a été l’un des artisans du retour du club en Ligue 1 McDonald’s, malgré un statut de remplaçant sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio lors de la remontée. Désormais, il s’apprête à relever un nouveau défi en Süper Lig avec Trabzonspor, septième du dernier championnat.

Un départ malgré une blessure au dos

Le club turc a d’ailleurs reconnu avoir pris un pari. Son directeur sportif, Fatih Tekke, a expliqué : « Sans sa blessure, nous n’aurions pas pu l’acheter à ce prix. » Bouchouari souffre d’une spondylolyse, une fracture de stress au niveau des vertèbres, qui nécessite une récupération longue et minutieuse. Selon l’évolution, son absence pourrait durer de deux à six mois.

Côté ASSE, cette situation a sans doute accéléré la décision d’accepter l’offre, estimée à environ 4 millions d’euros. Les Verts perdent un joueur apprécié pour son énergie et sa qualité de relance, mais récupèrent des liquidités tout en allégeant leur effectif.

Pour Trabzonspor, c’est un pari d’avenir. Une fois remis, le milieu marocain possède toutes les qualités pour devenir un cadre de l’équipe et se rapprocher durablement de la sélection nationale. À Saint-Étienne, les supporters retiendront son engagement et son style combatif, tout en regrettant de voir partir un élément clé de la jeune génération.

Benjamin Bouchouari fait ses adieux

Quelques jours après son départ du Forez, Benjamin Bouchouari a fait ses adieux à l’ASSE sur son compte Instagram. Le milieu marocain a publié une vidéo retraçant son passage en vert avec un court message "Merci Saint-Etienne".