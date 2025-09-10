Tardieu, Larsonneur, Moueffek, Nadé… Plusieurs joueurs de l’ASSE, passés sous les ordres de Laurent Batlles, sont toujours au club aujourd’hui. L'ancien coach stéphanois a livré son analyse sur l'évolution de ces derniers dans le Sainté Night Club.

"Avec Flo ça a toujours été particulier"

Débarqué de Troyes en 2023, Florian Tardieu s'est depuis imposé comme un cadre du côté de l'ASSE. "Je pense que c’est un très bon joueur de Ligue 2. En Ligue 1, c’est plus compliqué, pour lui comme pour d’autres. Mais en Ligue 2, il fait la différence : par la passe, par son intelligence de jeu, par ses compensations."

Mais c'est également sur son rôle dans le vestiaire qu'Eirik Horneland peut s'appuyer. "C’est un leader et le club a besoin de son expérience pour viser la montée. C’est un joueur sur qui tu peux toujours compter, même blessé, même diminué. Il ne lâche jamais rien. Et ça, ça correspond totalement aux valeurs du club."

Nadé et Moueffek porteurs de l'identité de l'ASSE ?

Mickaël Nadé comme Aïmen Moueffek ont connu une trajectoire marquée par les blessures. Laurent Batlles, qui les a dirigés dès le centre de formation, raconte : "Moi je les ai connus au centre de formation, et c’était deux joueurs souvent blessés. L’année où je prends le club en Ligue 2, on a dû mettre un protocole spécial pour lui. Parce qu’il ne pouvait pas enchaîner ni les matchs, ni les entraînements à haute intensité. On savait qu’il avait le potentiel, mais que son corps ne suivait pas toujours. Malgré tout, ce sont des joueurs très importants parce qu’ils connaissent le club par cœur. Aïmen n’est jamais parti, Mika est allé à QRM une saison, et ça lui a fait du bien. Aujourd’hui, tous les deux portent une vraie identité verte."

Un attachement aux couleurs qui, selon l’ancien coach, doit être préservé. "Ils ont cette identité qui fait qu’il faut absolument les garder. C’est rare, dans les clubs, d’avoir encore des joueurs formés maison qui réussissent en pro. Après, il faut être vigilant : Mika, par exemple, se blesse beaucoup moins maintenant – je touche du bois – mais il reste souvent à la limite, parce que c’est son jeu."

Pour Moueffek, la question est davantage celle de la régularité et de l’expérience. Batlles nuance : "Pour progresser, il faut accumuler de l’expérience. Et Aïmen a eu des saisons creuses, voire très creuses. Donc il faut lui laisser un peu de temps. Tout le monde essaie de le canaliser, de lui apprendre à gérer ses matchs. Mais ce n'est pas simple. Il a toujours envie de bien faire, de donner le maximum. C’est positif, mais parfois ça le pénalise. Même chez les jeunes, il n’a pas beaucoup joué, donc il a peut-être besoin de plus de temps que les autres pour atteindre une vraie maturité."

Larsonneur, véritable atout en Ligue 2

Souvent pointé du doigt, Gautier Larsonneur a pourtant été prolongé cet été par les dirigeants de l'ASSE. "C’est difficile de juger la fébrilité défensive de l’an dernier en mettant tout sur Gautier. Quand tu prends des buts, on pointe toujours le gardien. Mais souvent, ce sont les associations défensives qui posent un problème."

Le portier pourrait bien jouer un rôle clé cette saison, affirme l'ancien coach de l'ASSE. "Ce que je sais, c’est qu’il a fait monter Brest, il a fait monter Saint-Étienne. En Ligue 2, c’est un top gardien, toujours nommé parmi les meilleurs. En Ligue 1, c’est un autre contexte : la moindre erreur coûte cher. Mais dans un vestiaire, comme joueur et comme personne, c’est un vrai atout."

Bouchouari : un pari perdant ?

Avec 95 matchs disputés sous le maillot vert, Benjamin Bouchouari s’est imposé comme un élément important de l’entrejeu stéphanois. Mais freiné par plusieurs blessures, le milieu de terrain n'est pas parvenu à franchir un cap, analyse Laurent Batlles.

"Bouchouari, c’était un vrai pari. Quand on est allé le chercher à Roda, je voulais de la technique au milieu. Je lui avais toujours dit : "Si tu deviens régulier, le club ne pourra pas te garder." Et c’est ce qui s’est passé. Sa saison en Ligue 1 a été intéressante, même si je trouve qu’il lui manquait encore des stats, des passes décisives, des buts, pour passer un cap. Techniquement, il est très fort, et il est devenu un joueur bankable. Logiquement, il est parti pour un club capable de mettre beaucoup plus d’argent que nous. Pour moi, c’est normal."