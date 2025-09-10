Avec Clermont Foot 63 dans le viseur ce samedi, l’AS Saint-Étienne n’a pas le droit à l’erreur si elle veut conserver son fauteuil de leader de Ligue 2. Aux commandes de la rencontre, Ahmed Taleb, un arbitre que les Verts associent pour l’instant uniquement à la défaite.

L'expérience au sifflet face à Clermont

C’est dans une rencontre à haute intensité qu’Ahmed Taleb sera au sifflet ce samedi (20h). Opposée à Clermont Foot 63, toujours invaincu cette saison, l’AS Saint-Étienne devra confirmer ses récentes bonnes prestations. L’arbitre sera épaulé par Gaëtan Korbas et Sébastien Lemaire.

Les Verts croiseront ainsi un visage connu. Taleb a déjà arbitré une seule fois l’ASSE : c’était le 3 février 2024 face à Dunkerque. Un souvenir amer, puisque les Stéphanois s’étaient inclinés 1-0.

Le bilan d'Ahmed Taleb en Ligue 2 :

32 apparitions

100 cartons jaunes

4 cartons rouges

Amiens SC – SC Bastia (vendredi, 20h00)

Arbitre principal : Antoine VALNET

Arbitres assistants : Quentin GUIDOU et Jean-Paul NEVES GOUVEIA

4e arbitre : Jean-Guillaume DASQUE

Pau FC – Red Star FC (vendredi, 20h00)

Arbitre principal : Geoffrey KUBLER

Arbitres assistants : Frédéric HEBRARD et Matthieu BONNETIN

4e arbitre : Jordane LOMI

Le Mans FC – Rodez Aveyron Football (vendredi, 20h00)

Arbitre principal : Aurélien PETIT

Arbitres assistants : Vianney ROZAND et Bastien COURBET

4e arbitre : Quentin FOUREL

ESTAC Troyes – AS Nancy-Lorraine (vendredi, 20h00)

Arbitre principal : Eddy ROSIER

Arbitres assistants : Régis GAILLARD et Romain GALIBERT

4e arbitre : Martin DESROCHES

US Boulogne CO – Stade Lavallois MFC (vendredi, 20h00)

Arbitre principal : Rémi LANDRY

Arbitres assistants : Grégoire VALLETEAU et Élodie COPPOLA

4e arbitre : Christophe TANI

FC Annecy – Stade de Reims (samedi, 14h00)

Arbitre principal : Mathieu VERNICE

Arbitres assistants : Florian GONCALVES DE ARAUJO et Christopher SPADAFORA

4e arbitre : Robin CHAPAPRIA

Grenoble Foot 38 – USL Dunkerque (samedi, 14h00)

Arbitre principal : Thierry BOUILLE

Arbitres assistants : Mohamed BENKEMOUCHE et Florent MARMION

4e arbitre : Romain ZAMO

Clermont Foot 63 – AS Saint-Étienne (samedi, 20h00)

Arbitre principal : Ahmed TALEB

Arbitres assistants : Gaëtan KORBAS et Sébastien LEMAIRE

4e arbitre : Hakim MAHAOUDI

EA Guingamp – Montpellier Hérault SC (lundi, 20h45)

Arbitre principal : Pierre GAILLOUSTE

Arbitres assistants : Camille SORIANO et Laurent CONIGLIO

4e arbitre : Edgar BARENTON