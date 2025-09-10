Avec Clermont Foot 63 dans le viseur ce samedi, l’AS Saint-Étienne n’a pas le droit à l’erreur si elle veut conserver son fauteuil de leader de Ligue 2. Aux commandes de la rencontre, Ahmed Taleb, un arbitre que les Verts associent pour l’instant uniquement à la défaite.
L'expérience au sifflet face à Clermont
C’est dans une rencontre à haute intensité qu’Ahmed Taleb sera au sifflet ce samedi (20h). Opposée à Clermont Foot 63, toujours invaincu cette saison, l’AS Saint-Étienne devra confirmer ses récentes bonnes prestations. L’arbitre sera épaulé par Gaëtan Korbas et Sébastien Lemaire.
Les Verts croiseront ainsi un visage connu. Taleb a déjà arbitré une seule fois l’ASSE : c’était le 3 février 2024 face à Dunkerque. Un souvenir amer, puisque les Stéphanois s’étaient inclinés 1-0.
Le bilan d'Ahmed Taleb en Ligue 2 :
- 32 apparitions
- 100 cartons jaunes
- 4 cartons rouges
Les arbitres de la 5e journée de Ligue 2
Amiens SC – SC Bastia (vendredi, 20h00)
Arbitre principal : Antoine VALNET
Arbitres assistants : Quentin GUIDOU et Jean-Paul NEVES GOUVEIA
4e arbitre : Jean-Guillaume DASQUE
Pau FC – Red Star FC (vendredi, 20h00)
Arbitre principal : Geoffrey KUBLER
Arbitres assistants : Frédéric HEBRARD et Matthieu BONNETIN
4e arbitre : Jordane LOMI
Le Mans FC – Rodez Aveyron Football (vendredi, 20h00)
Arbitre principal : Aurélien PETIT
Arbitres assistants : Vianney ROZAND et Bastien COURBET
4e arbitre : Quentin FOUREL
ESTAC Troyes – AS Nancy-Lorraine (vendredi, 20h00)
Arbitre principal : Eddy ROSIER
Arbitres assistants : Régis GAILLARD et Romain GALIBERT
4e arbitre : Martin DESROCHES
US Boulogne CO – Stade Lavallois MFC (vendredi, 20h00)
Arbitre principal : Rémi LANDRY
Arbitres assistants : Grégoire VALLETEAU et Élodie COPPOLA
4e arbitre : Christophe TANI
FC Annecy – Stade de Reims (samedi, 14h00)
Arbitre principal : Mathieu VERNICE
Arbitres assistants : Florian GONCALVES DE ARAUJO et Christopher SPADAFORA
4e arbitre : Robin CHAPAPRIA
Grenoble Foot 38 – USL Dunkerque (samedi, 14h00)
Arbitre principal : Thierry BOUILLE
Arbitres assistants : Mohamed BENKEMOUCHE et Florent MARMION
4e arbitre : Romain ZAMO
Clermont Foot 63 – AS Saint-Étienne (samedi, 20h00)
Arbitre principal : Ahmed TALEB
Arbitres assistants : Gaëtan KORBAS et Sébastien LEMAIRE
4e arbitre : Hakim MAHAOUDI
EA Guingamp – Montpellier Hérault SC (lundi, 20h45)
Arbitre principal : Pierre GAILLOUSTE
Arbitres assistants : Camille SORIANO et Laurent CONIGLIO
4e arbitre : Edgar BARENTON