Sauf retournement de situation, Sohaib Naïr va devenir l'une des premières recrues estivales de l'ASSE. Derrière le défenseur central convoité par plusieurs clubs de Ligue 2 se cache pourtant un parcours loin d'être linéaire. Blessures à répétition, doutes, changement de poste et renaissance à Guingamp : le futur Stéphanois s'est construit dans l'adversité.

À 24 ans, Sohaib Naïr s'apprête à franchir une nouvelle étape de sa carrière en rejoignant l'AS Saint-Étienne. Le défenseur central sort d'une saison convaincante avec Guingamp, où il s'est imposé comme l'un des joueurs les plus réguliers de l'effectif. Pourtant, il y a encore quelques années, le football professionnel semblait lui échapper.

Passé par le centre de formation de Toulouse, le natif de Saint-Denis a longtemps vu sa progression freinée par des blessures à répétition. Dos, pied, longues périodes d'arrêt : son corps ne lui laissait aucun répit.

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"Quand Toulouse ne m'a pas gardé, j'avais l'impression d'arrêter le football. Je faisais trois matchs puis je me blessais. J'ai eu cinq mois d'arrêt pour le dos, puis huit mois, ensuite une fracture du pied. Franchement, j'ai connu beaucoup de blessures." explique-t-il pour C'est vous l'expert.

Une renaissance inattendue à Guingamp

Son arrivée à Guingamp marque un véritable tournant. Recruté pour évoluer avec la réserve, Naïr n'arrive pas avec l'idée de signer professionnel. "Quand je suis venu, le but n'était même pas de signer pro. Je voulais simplement enchaîner une saison complète sans blessure. Finalement, tout s'est accéléré."

Cette saison pleine change tout. Le défenseur gagne progressivement la confiance du staff jusqu'à intégrer l'équipe première, avant de devenir un titulaire en Ligue 2. Pour autant, le futur Stéphanois affirme n'avoir jamais douté de ses qualités. "Je savais que si mon corps me laissait tranquille, ça finirait par passer. Quand je suis arrivé à Guingamp, c'était pour jouer."

Sohaib Naïr : un défenseur... qui était attaquant

L'une des particularités de Sohaib Naïr réside dans son parcours. Avant de devenir défenseur central, il a occupé pratiquement tous les postes offensifs. "J'ai commencé attaquant. Ensuite j'ai joué numéro 10, puis relayeur, puis numéro 6. Ce n'est qu'à Toulouse qu'on m'a replacé en défense centrale."

Cette formation explique en partie son aisance technique. À Guingamp, son entraîneur lui demandait même parfois de limiter sa prise de risque. "Le coach me disait que j'étais parfois trop joueur. Il voulait que j'évalue mieux le rapport entre le bénéfice et le risque quand je relançais." Cette capacité à casser les lignes balle au pied pourrait bien correspondre au profil recherché par l'ASSE et Ian Cathro pour son système.

Un caractère forgé par les épreuves

Derrière le joueur, les témoignages révèlent également une personnalité marquée par les difficultés qu'il a traversées. "Nous n'avons pas eu un parcours classique. Je pense que cela nous donne une vraie faim et une vraie envie de montrer ce que l'on vaut."

L'international algérien garde aujourd'hui les pieds sur terre malgré son ascension. "Je ne regarde jamais trop loin. Avec tout ce que j'ai vécu, je préfère me concentrer sur le présent."

À Saint-Étienne, Sohaib Naïr arrivera avec l'étiquette d'un joueur en pleine progression. Mais derrière cette signature se cache surtout l'histoire d'un jeune défenseur qui, il y a encore quelques années, pensait devoir renoncer au football. Une trajectoire qui explique sans doute sa détermination actuelle à saisir chaque opportunité. Ça tombe bien, l'ASSE a besoin de caractère et de leaders inspirants. En voici un !