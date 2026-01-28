Alors que l’ASSE s’apprête à tourner une nouvelle page en changeant d’entraîneur, un nom s’impose : Philippe Montanier. Selon Le Parisien, il serait même en négociations avancées. À y regarder de près, il coche absolument toutes les cases pour redresser un club historique, en crise de résultats mais toujours ambitieux.

Libre de tout contrat, Montanier est disponible immédiatement. Il arrive avec un staff réduit (probablement accompagné de Stéphane Lièvre), ce qui allège la transition et garantit une intégration rapide. Son salaire, cohérent avec la grille actuelle de l’ASSE, ne représente pas un frein financier.

Une solide expérience de la Ligue 2… et plus encore

Montanier connaît parfaitement la Ligue 2. Il y a brillé avec Boulogne, Lens et surtout Toulouse, qu’il a fait monter avec panache en 2022. Sa maîtrise de ce championnat est un atout majeur dans la course à la montée. Et s’il réussit sa mission, son vécu en Ligue 1 (Valenciennes, Rennes, Toulouse) lui permettrait de prolonger l’aventure dans l’élite sans phase d’adaptation.

Passé par l’Angleterre (Nottingham Forest) et l’Espagne (Real Sociedad), Montanier parle plusieurs langues et a déjà évolué dans des contextes internationaux exigeants. Il sait gérer un vestiaire multiculturel et complexe, comme celui de l'ASSE.

Une continuité tactique précieuse

Tactiquement, Montanier ne vient pas tout chambouler. Au contraire. Ses principes de jeu rejoignent ceux d’Eirik Horneland : possession, projection rapide vers l’avant, football offensif. Mais là où le Norvégien pouvait s’enfermer dans un schéma rigide, Montanier a déjà montré une vraie capacité d’adaptation. 4-3-3, 3-4-3, ou autres variations… il s’ajuste aux profils et aux contextes.

Montanier, un homme de projet qui n'aura pas le temps

Enfin, Montanier a déjà connu un projet structuré porté par des investisseurs : au TFC, où l’approche DATA imposée par RedBird l’a contraint à revoir ses méthodes. Pas réfractaire, il a su s’adapter à ce nouveau paradigme tout en gardant son bon sens footballistique. Il n’est pas l’apôtre de l’algorithme, mais il sait composer avec cette dimension moderne du jeu.

Dans une ASSE qui veut retrouver stabilité, méthode et résultats, le choix de Philippe Montanier semble aujourd'hui logique. C’est un coach d’expérience, accessible, respecté et capable de faire grandir son club sans grand bruit, mais avec efficacité. Ce que recherche Kilmer Sports depuis 18 mois.