La commission de discipline de la LFP s’est rassemblée ce mercredi afin de prononcer des sanctions après la 19ᵉ journée de Ligue 1 et la 20ᵉ journée de Ligue 2. Quatre joueurs ont été expulsés par les arbitres en deuxième division ce week-end. Voici les décisions du mercredi 21 janvier 2026.

Battu deux à zéro par Montpellier, Bastia a également perdu Anthony Roncaglia en fin de partie. Le joueur du Sporting a réalisé un vilain tacle sur Nicolas Pays, un geste qui lui a valu un carton rouge direct.

Samedi, le Red Star a perdu deux points dans la course à la montée face à Boulogne mais a tout de même conservé sa seconde place. Les Audoniens ont été réduits à dix en fin de première période après l’expulsion de Kevin Cabral. Les visiteurs avaient alors pu renverser la rencontre avant que les Franciliens n’arrachent le nul malgré leur infériorité numérique.

Dans le même temps, Guingamp a fait tomber Troyes à domicile. En fin de partie, l’attaquant breton Freddy Mbemba a manqué son geste et mis son pied directement dans le visage de son vis-à-vis.

Quelques heures plus tard, Ange Tia a réalisé un geste tout aussi peu maîtrisé. Face à l’ASSE, le jeune Rémois a complètement perdu les pédales en voulant reprendre un centre. L’attaquant a violemment percuté l’arrière de la tête de Nadir El Jamali et a logiquement été expulsé. Un coup du sort qui n’a pas empêché Reims d’inscrire l’unique but de la rencontre quelques minutes plus tard.

Les décisions du 28 janvier 2026

Deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis

Ange Martial TIA (Stade de Reims)

Anthony RONCAGLIA (SC Bastia)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Freddy MBEMBA (EA Guingamp)

Un match de suspension ferme

Kévin CABRAL (Red Star FC)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 3 février 2026.

Ylies ARADJ (Stade Lavallois MFC)

Ethan CLAVREUL (Stade Lavallois MFC)

Donatien GOMIS (EA Guingamp)

Geoffrey KONDO (USL Dunkerque)

Julien KOUADIO (FC Annecy)

Grégory POIRIER (Entraîneur du Red Star FC)