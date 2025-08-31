Le mercato fermera ses portes dans 24 heures et l'ASSE est encore active sur plusieurs dossiers. Dans le sens des départs déjà, plusieurs sorties sont espérées. C'est notamment le cas pour Yvann Maçon et Dylan Batubinsika. Du côté des arrivées, le nom d'Enzo Bardeli (Dunkerque) revient avec insistance ces derniers jours.

Comme évoqué la semaine dernière, Enzo Bardeli plaît aux Verts. Le milieu de terrain dunkerquois est suivi de longue date par le board stéphanois. Et la piste a été réactivée durant ce mois d'août, alors qu'un milieu de terrain porté vers l'avant était recherché en cas de départ de Benjamin Bouchouari. Si un transfert du marocain ne semble pas encore proche d'être bouclé, la rumeur Bardeli est tout de même très présente sur cette fin de semaine... Des contacts entre les différentes parties ont en tout cas eu lieu après le match face à Troyes de vendredi soir.

Dunkerque aimerait le garder

Alors qu'il arrive à un an de la fin de son contrat et qu'il sorte d'une grosse saison, Enzo Bardeli suscite de nombreux intérêts cet été. Le PAOK et le Rapid Vienne ont notamment été intéressés ces dernières semaines. Et l'ASSE doit surtout faire face à la concurrence de l'AJ Auxerre depuis quelques jours. Un départ d'Enzo Bardeli est toutefois loin d'être acté à Dunkerque. Malgré ces intérêts, la volonté initiale de Demba Ba (Directeur sportif de l'USLD) est de conserver et même de prolonger Bardeli. Aucun accord n'a cependant été trouvé pour le moment à propos d'une extension de contrat.

Ces dernières heures, l'arrivée dans le Nord d'Eddy Silvestre (Grenoble) aurait pu laisser penser que la porte s'ouvrait pour Bardeli, mais ce n'est visiblement pas le cas. Selon les informations de La Voix du Nord, l'idée est bien de conserver le joueur de 24 ans, et même de l'associer à Sylvestre. L'ASSE devra donc probablement arriver avec une offre convaincante si elle veut rafler la mise. À suivre...