Le money-time du mercato estival approche à grands pas. Des mouvements en pagaille sont prévus d'ici le 1er septembre et l'ASSE va être concernée. Plusieurs départs sont encore possibles pour le club du Forez, qui pourrait aussi être amené à recruter un ou deux joueurs. Au milieu de terrain, la piste Enzo Bardeli (Dunkerque), évoquée il y a quelques jours, est toujours d'actualité.

L'ASSE prospecte depuis plusieurs semaines pour le poste de milieu créatif, afin de compenser un potentiel départ de Benjamin Bouchouari. L'idée est d'amener un profil différent dans l'entrejeu stéphanois. Un joueur capable de déstabiliser un bloc bas, d'avoir des vraies statistiques. Dans cette optique, Dominik Fitz (Austria Vienne) avait été contacté. Mais l'Autrichien a depuis rejoint la MLS. Le dossier Enzo Bardeli a lui été réactivé en août.

Bardeli toujours convoité par l'ASSE

Comme évoqué par La Voix du Nord et confirmé dans la foulée par nos soins la semaine dernière, Enzo Bardeli intéresse l'ASSE. Le joueur est suivi de longue date et est envisagé sérieusement depuis août. Alors que Dunkerque aimerait le prolonger à un an de la fin de son contrat, aucun accord n'a été trouvé jusqu'à présent même si le joueur ne ferme pas la porte. Un départ est donc possible en cette fin de mercato.

Buteur hier soir face à l'ESTAC lors de la victoire de l'USLD (2-0), Enzo Bardeli est toujours courtisé par l'ASSE, qui a accentué les échanges avec Dunkerque. En effet, selon Foot Mercato : "L’AS Saint-Etienne a augmenté son intérêt auprès du club nordiste ces dernières heures sans pour autant avoir encore formulé une offre concrète. De son côté, l’AJ Auxerre a fait une entrée remarquée dans le dossier ces dernières heures et semble vraiment déterminé à le recruter. France ou étranger ? Réponse dans les prochaines heures, mais le destin d’Enzo Bardeli semble se diriger de plus en plus loin de Dunkerque."