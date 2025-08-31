Nouvelle recrue estivale de l’AS Saint-Étienne, Chico Lamba s’est longuement exprimé en conférence de presse avant le match contre Grenoble. Le défenseur portugais a expliqué son choix surprenant de rejoindre un club de Ligue 2 et sa vision du projet stéphanois.

Quand Chico Lamba a signé à l’ASSE, beaucoup se sont demandé pourquoi un joueur issu de l’élite acceptait de « descendre » en Ligue 2. Le Portugais n’a pas éludé cette question : « Oui, au départ, c'était peut-être un frein pour moi, parce que ça me faisait reculer d'une division, parce que je venais de Ligue 1. Mais je me suis plutôt concentré sur ce qui pouvait être fait aujourd'hui au club, sur le fait que l'objectif était de retourner en Ligue 1. Et quand je vois le niveau du championnat de Ligue 2, je le trouve aussi très compétitif. »

Le défenseur, formé au Sporting Lisbonne, a immédiatement été convaincu par le projet : « Ils m'ont donné l'occasion d'arriver ici, d'évoluer en tant que joueur, en tant qu'homme et en tant que leader, et de développer encore plus mon jeu. Ce qui m'a convaincu, c'est le projet qu'ils m'ont exposé et ce que j'ai vu qui était déjà en cours comme travail au club. »

« On va tout faire pour amener le club à sa place. » Chico Lamba

Mais ce n’est pas tout. Chico Lamba connaît la réputation internationale des Verts : « Pour le Portugal, quand j'étais enfant, j'ai regardé quelques matchs de Saint-Étienne. C'est un club bien connu, je pense, dans le monde entier. De son histoire et des joueurs qui ont joué ici. Oui, je connais vraiment le club. »

Avec ses mots, Lamba a rappelé combien l’ASSE conserve une aura forte au-delà des frontières françaises. Et si le club vit actuellement un passage en Ligue 2, pour lui il n’y a aucun doute : « On va tout faire pour amener le club à sa place. »

Déterminé à devenir un leader de vestiaire mais aussi sur le terrain, il se projette déjà comme un acteur clé de cette saison cruciale. Lamba ne se contente pas de participer : il veut s’imposer et incarner ce renouveau. « C'est l'opportunité de grandir en tant que joueur, en tant qu'homme, en tant que leader aussi et d'apporter ma pierre à ce projet. »