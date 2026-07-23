Après les récents mouvements d'Axel Dodote, d'Enzo Mayilla notamment, l'ASSE poursuit le dégraissage de sa jeunesse durant ce mercato. C'est désormais officiel : l'attaquant franco-tunisien Jibril Othman relance sa carrière loin de Saint-Étienne. Comme évoqué par nos soins, il s'engage avec un club de National 1 (Quatrième échelon).

Un an après une expérience contrastée en Belgique (prêté aux Francs Borains) qui n'avait pas tenu toutes ses promesses, Jibril Othman (22 ans) tourne la page stéphanoise. L'avant-centre formé au club s'engage officiellement avec l'Aviron Bayonnais, en National 1, pour retrouver du temps de jeu et passer un cap au niveau senior. Après le départ d'Enzo Mayilla à Dunkerque, c'est un autre jeune attaquant qui quitte l'ASSE durant ce mercato.

Un rebond convaincant avec la réserve

De retour dans la Loire la saison dernière, le natif de Saint-Étienne ne s'est pas laissé abattre. Il s'est imposé comme l'un des hommes forts de l'équipe réserve en National 3, inscrivant 9 buts en 20 apparitions.

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Si ces prestations solides ont démontré ses qualités de finisseur, le niveau d'exigence de la Ligue 2 restait encore un marchepied trop haut pour intégrer la rotation de l'équipe première. Le mercato lui a offert cette opportunité de départ vers la National 1. Un mouvement qui s'inscrit donc dans une démarche logique de progression.

Cap sur le pays basque dans ce mercato pour franchir un pallier

Ancien international U20 tunisien (12 sélections, 2 buts), Jibril Othman arrive à un tournant de sa jeune carrière. En rejoignant le projet bayonnais, le jeune buteur de 1,83 m va se frotter à un championnat exigeant et physique, idéal pour s'aguerrir et prouver qu'il a le niveau pour s'imposer durablement dans le football professionnel.

Le communiqué officiel de l'ASSE

L'ASSE a officiellement acté le départ de Jibril Othman : "Natif de Saint-Étienne et joueur de l'ASSE depuis l’école de football qu'il a rejointe à l’âge de huit ans, Jibril Othman quitte le club du Forez après avoir tout connu en Vert. Des U9 aux professionnels, en passant par la préformation, le buteur s’est offert cinq apparitions avec l’équipe première au cours de son parcours stéphanois.

Âgé de 22 ans, Jibril Othman rejoint désormais un nouveau projet sous les couleurs de l’Aviron Bayonnais, pensionnaire de National. L’AS Saint-Étienne lui souhaite pleine réussite pour ce nouveau challenge !"