Quelques jours après l'officialisation de son prêt au Pau FC, Axel Dodote a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. Le club béarnais affrontait l'Espanyol Barcelone en match amical défaite (4-0) face au pensionnaire de Liga. Un résultat qui reste toutefois à relativiser au regard de l'écart de niveau entre les deux équipes.

Le prêt du jeune défenseur stéphanois avait pourtant failli ne jamais voir le jour. La FIFA avait interdit au Pau FC de recruter en raison d'un litige administratif. Cette sanction appartient désormais au passé. Le club béarnais a régularisé sa situation et prépare désormais sa saison avec l'ensemble de ses recrues.

Un premier test face à un adversaire d'un tout autre calibre

Axel Dodote n'a pas bénéficié d'une entrée en matière facile. Pour son premier match avec Pau, il a affronté l'Espanyol Barcelone, pensionnaire de Liga. Un adversaire d'un tout autre calibre pour une équipe de Ligue 2 encore en pleine préparation.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Les Catalans ont rapidement imposé leur rythme. Leur qualité technique et leur maîtrise collective ont fait la différence. Plus précis dans les transmissions et plus efficaces devant le but, ils ont logiquement pris le dessus pour s'imposer 4-0.

Ce score reflète surtout l'écart entre une équipe installée dans l'élite espagnole et une formation paloise qui poursuit sa montée en puissance.

Axel Dodote est entré en jeu au retour des vestiaires. Le Pau FC était déjà mené 2-0. Le défenseur prêté par l'ASSE a disputé toute la seconde période, soit 45 minutes. Il a ainsi découvert ses nouveaux partenaires dans un contexte particulièrement exigeant. Cette rencontre servait avant tout à accumuler du temps de jeu et à poursuivre les réglages avant la reprise de la Ligue 2.

Un contexte enfin clarifié pour le Pau FC

Ce premier match marque aussi le véritable début de l'aventure paloise d'Axel Dodote. Il y a encore quelques semaines, son arrivée restait incertaine. Le Pau FC devait d'abord régler le litige qui lui avait valu une interdiction de recrutement de la part de la FIFA.

Le club a finalement obtenu la levée de cette sanction. Les dirigeants ont donc pu enregistrer leurs recrues et lancer sereinement leur préparation estivale.

Axel Dodote peut désormais se concentrer sur l'essentiel. Le jeune Stéphanois cherchera à gagner du temps de jeu et à poursuivre sa progression dans un championnat réputé formateur pour les jeunes défenseurs.

Source : Peuple-Vert.fr.