Sept jeunes joueurs de l'ASSE ont décroché leur baccalauréat. Une belle récompense pour la génération 2008, qui confirme sa réussite aussi bien sur les terrains que sur les bancs de l'école.

La journée de ce mardi était marquée par la publication des résultats du baccalauréat sur le site de l'Académie de Lyon. Une date importante pour de nombreux lycéens, mais aussi pour plusieurs pensionnaires du centre de formation de l'AS Saint-Étienne. Au total, sept jeunes Verts ont validé leur baccalauréat général, avec deux mentions à la clé.

L'ASSE peut féliciter sa génération 2008

Les jeunes Stéphanois ont brillamment mené de front leurs exigences scolaires et leur formation de footballeur. Une performance qui mérite d'être soulignée tant le quotidien d'un joueur en centre de formation demande rigueur et investissement.

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Les sept nouveaux bacheliers sont :

Noam Aini

Nathan Mouton

Noah Moulin

Rayan Ait-Amer

El Fayed Mnemoi

Tom Teillol, qui obtient une mention Bien

Alexis Colombet, récompensé d'une mention Assez Bien

Ces résultats témoignent du sérieux de cette génération 2008, appelée à poursuivre sa progression sur les terrains tout en ayant assuré une étape importante de son parcours scolaire.

Deux joueurs en rattrapage, d'autres attendus en septembre

Tous les candidats n'en ont pas encore terminé avec les examens. Deux joueurs engagés dans un baccalauréat professionnel, Charros et Lutin, devront passer par les épreuves de rattrapage pour décrocher leur diplôme. En espérant que l'issue soit positive !

Pour certains jeunes du centre de formation, les examens sont programmés lors de la session de septembre. Ils auront donc encore l'occasion de valider leur cursus dans les prochaines semaines.

En attendant, Le club rappelle ainsi l'importance accordée à la double formation de ses jeunes, sportive et académique. Un équilibre indispensable pour préparer leur avenir, qu'il se poursuive ou non au plus haut niveau du football.

Toute la rédaction de Peuple Vert adresse ses félicitations aux nouveaux bacheliers stéphanois et souhaite pleine réussite à ceux qui poursuivront leurs efforts lors des prochaines échéances.