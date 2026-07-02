Quelques heures après l'officialisation de son transfert à l'AS Saint-Étienne, Sohaib Naïr a pris le temps de dire au revoir à l'En Avant Guingamp. Dans un long message publié sur Instagram, le nouveau défenseur des Verts revient sur quatre années qui ont changé sa carrière... mais aussi sa vie. Un message qui confirme le portrait dressé ces derniers jours par ceux qui l'ont côtoyé.

Avant de se tourner pleinement vers son nouveau défi dans le Forez, Sohaib Naïr a tenu à remercier son ancien club. Arrivé en Bretagne en 2022 avec un simple statut d'amateur, le défenseur de 24 ans quitte aujourd'hui Guingamp comme international algérien et première recrue estivale de l'ASSE. Via un message particulièrement personnel, le nouveau Stéphanois résume le chemin parcouru. "Je suis arrivé à Guingamp en tant qu'amateur, avec des rêves plein la tête. Ce club m'a offert l'opportunité de grandir, d'apprendre et de devenir le joueur que je suis aujourd'hui."

"J'y ai grandi en tant qu'homme"

Au-delà de son évolution sportive, Naïr insiste sur ce que Guingamp lui a apporté sur le plan personnel. "Guingamp aura marqué ma vie d'une manière encore plus profonde. C'est ici que j'ai grandi en tant qu'homme, et c'est ici aussi qu'est née ma fille, le plus beau cadeau de ma vie."

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Des mots qui montrent l'attachement du défenseur à son ancien club. Il rappelle également que c'est sous les couleurs guingampaises qu'il a connu sa première convocation avec la sélection algérienne, un cap important dans sa jeune carrière.

Un portrait qui se confirme

Ces mots font écho au témoignage livré récemment par Jean-Baptiste Le Bescond, l'entraîneur qui l'a lancé à Guingamp. Celui-ci décrivait un joueur "fiable, loyal, honnête et droit", doté d'un fort leadership et très apprécié dans le vestiaire.

Le message d'adieu publié par Sohaib Naïr confirme cette image. Le défenseur prend soin de remercier l'ensemble des personnes qui ont accompagné son parcours : dirigeants, entraîneurs, membres du staff, coéquipiers et supporters. "Je pars avec énormément de souvenirs, de gratitude et de fierté d'avoir porté ce maillot. Merci pour tout, Guingamp."

Les supporters de l'ASSE découvriront dans les prochaines semaines les qualités sportives de leur nouvelle recrue. Ils entrevoient déjà, à travers ce message, la personnalité d'un joueur qui semble particulièrement attaché aux valeurs humaines.

Le message d'au revoir de Sohaib Naïr

"Bon je suis pas fan des grands discours. Mais cette fois c’est différent, après quatre saisons passées sous ces couleurs, il est temps pour moi de tourner une page importante de ma vie.

Je suis arrivé à Guingamp en tant qu’amateur, avec des rêves plein la tête. Ce club m’a offert l’opportunité de grandir, d’apprendre et de devenir le joueur que je suis aujourd’hui. Il m’a également permis de vivre l’une des plus grandes fiertés de ma carrière : être appelé en sélection.

Mais au-delà du football, Guingamp aura marqué ma vie d’une manière encore plus profonde. C’est ici que j’ai grandi en tant qu’homme, et c’est ici aussi qu’est née ma fille, le plus beau cadeau de ma vie. Cette ville et ce club auront donc toujours une place particulière dans mon cœur.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont croisé ma route durant ces quatre années : les dirigeants, les entraîneurs, les membres du staff, mes coéquipiers, ainsi que tous les supporters qui m’ont soutenu du premier au dernier jour.

Je pars avec énormément de souvenirs, de gratitude et de fierté d’avoir porté ce maillot.

Merci pour tout, Guingamp. ❤️🖤"