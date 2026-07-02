L'AS Saint-Étienne tient sa première recrue estivale avec l'arrivée de Sohaib Naïr. Une signature attendue qui vient renforcer un secteur déjà bien fourni. Si les supporters se réjouissent de voir débarquer un défenseur expérimenté de Ligue 2, cette arrivée redistribue également les cartes au sein de l'effectif d'Ian Cathro.

Avec désormais six défenseurs centraux sous contrat, la concurrence s'annonce féroce. Mickaël Nadé, Maxime Bernauer, Chico Lamba ou encore Julien Le Cardinal devront rapidement convaincre le nouveau staff. Certains pourraient même voir leur avenir s'écrire loin du Forez avant la fin du mercato.

Petit tour d'horizon des situations individuelles et projections sur la saison à venir pour la charnière centrale stéphanoise.

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Mickaël Nadé, la fin d'un cycle ?

S'il y a bien un joueur qui symbolise les dernières années de l'ASSE, c'est Mickaël Nadé. Formé au club, le défenseur central a connu toutes les situations possibles : titulaire, remplaçant, prêté, proche d'un départ, puis de nouveau incontournable.

Longtemps considéré comme un joueur amené à quitter Saint-Étienne, Nadé a finalement su renverser la tendance à plusieurs reprises grâce à ses performances et à sa régularité. La saison dernière, il s'est imposé comme l'un des hommes de base de la défense stéphanoise, au point de devenir l'un des joueurs les plus utilisés de l'effectif. Avec 39 matchs disputés entre la Ligue 2, la Coupe de France et les barrages, il cumule 3 178 minutes de jeu.

Pourtant, sa situation reste floue. Son contrat arrive à échéance en juin 2027 et plusieurs clubs suivent toujours son évolution. L'arrivée de Sohaib Naïr pourrait pousser les dirigeants à trancher définitivement. Une prolongation reste envisageable, tout comme un départ si une offre intéressante venait à arriver.

Une nouvelle fois, la relation entre Mickaël Nadé et l'ASSE va susciter les spéculations pendant le mercato estival.

Maxime Bernauer, une saison à oublier

L'histoire de Maxime Bernauer est différente. Arrivé sous forme de prêt avant d'être définitivement recruté, l'ancien joueur du Paris FC semblait destiné à devenir un cadre de la défense stéphanoise.

Malheureusement, sa première saison complète a été largement perturbée par les blessures. Une blessure musculaire durant la préparation estivale l'a privé du début du championnat, avant qu'une blessure au ménisque ne mette prématurément un terme à son exercice.

Ces pépins physiques l'ont empêché d'enchaîner et de s'installer durablement dans la hiérarchie. Il cumule 13 petits matchs en Ligue 2 pour 1 100 minutes jouées, soit une absence durant près des deux tiers du championnat. Avec l'arrivée de Sohaib Naïr, Bernauer devra désormais retrouver son meilleur niveau pour espérer convaincre Ian Cathro.

Sa qualité de relance et sa polyvalence restent de véritables atouts, mais la concurrence sera sans nul doute importante la saison prochaine.

Chico Lamba, un investissement qu'il faut désormais rentabiliser

L'été dernier, l'ASSE n'avait pas hésité à investir une somme importante (6 M€) pour attirer Chico Lamba en provenance de l'Arouca FC. International Espoirs portugais, le défenseur était présenté comme l'un des grands paris du projet porté par Kilmer Sports Ventures.

Lui aussi a toutefois connu une saison compliquée. Entre blessures et manque de continuité, il n'a jamais réellement pu enchaîner les rencontres ni exprimer pleinement son potentiel. Comme Maxime Bernauer, il aura manqué près des deux tiers de la saison en participant à 14 rencontres pour 1 046 minutes jouées.

À seulement 22 ans, le Portugais conserve néanmoins une importante marge de progression. Son profil moderne, sa vitesse et sa capacité à défendre en avançant correspondent parfaitement aux exigences du football que pourrait mettre en place Ian Cathro.

L'arrivée de Sohaib Naïr ne remet donc pas forcément son avenir en question, mais elle augmente considérablement la concurrence. Il devra rapidement démontrer pourquoi l'ASSE a choisi d'investir sur lui.

Julien Le Cardinal, l'expérience ne suffira peut-être plus

Arrivé pour apporter de la stabilité et de l'expérience, Julien Le Cardinal possède un profil différent de ses concurrents. Plus mature, habitué aux joutes du football français, il représente une solution rassurante.

Pour autant, la signature de Sohaib Naïr modifie également sa situation. Le nouvel arrivant possède une solide expérience de la Ligue 2 tout en étant plus jeune. Si Ian Cathro décide de construire son équipe autour d'une défense capable de relancer proprement et de défendre haut, chaque détail comptera.

Le Cardinal dispose encore d'arguments, d'autant que sa moitié de saison plaide en sa faveur. Sous Montanier, Le Cardinal s'est vite imposé comme un cadre technique et de vestiaire. Le technicien lui avait d'ailleurs confié le brassard de capitaine en l'absence de Gautier Larsonneur. Il devra, comme Chico Lamba, convaincre dès la préparation estivale pour conserver une place importante dans la rotation.

Une hiérarchie encore impossible à établir

Sur le papier, Ian Cathro dispose désormais d'un choix particulièrement riche avec Sohaib Naïr, Mickaël Nadé, Maxime Bernauer, Chico Lamba, Julien Le Cardinal et, dans une moindre mesure, Kevin Pedro, repositionné au poste de latéral.

Reste désormais à savoir quels profils correspondront le mieux aux principes de jeu du technicien écossais. Certains apporteront leur puissance physique, d'autres leur qualité de relance ou leur vitesse. Une chose semble toutefois certaine : tous ne pourront pas bénéficier d'un temps de jeu conséquent, ce qui pourrait les amener à reconsidérer leur avenir dans le Forez.

La signature de Sohaib Naïr ne constitue probablement que la première étape de l'été stéphanois. Plusieurs renforts sont encore attendus, tandis que certains départs pourraient également intervenir dans les prochaines semaines.

Si l'arrivée de l'ancien Guingampais renforce la défense des Verts, elle oblige aussi plusieurs joueurs à se remettre immédiatement en question. Plus que jamais, la préparation estivale sera déterminante pour dessiner la future hiérarchie de la charnière centrale.