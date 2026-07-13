L’ASSE réalise un mercato conséquent jusqu’à présent. Si le club est actif chez les professionnels avec déjà quatre signatures officialisées, il ne chôme pas non plus en ce qui concerne la post-formation. L’attaquant des U19 du Stade Brestois, Lucas Reynaud, a notamment rejoint le Forez.

Après plusieurs coups réalisés en post-formation ces derniers mois (Paalberg, Mimbang, Baallal, etc), l’ASSE a cette fois fait le choix d’un profil franco français. En effet, le jeune Lucas Reynaud a signé son premier contrat professionnel avec les Verts.

Dans les colonnes du Télégramme (propos relayés par Poteaux Carrés), il explique avoir fait un choix de projet. Et ce malgré les multiples tentatives brestoises pour tenter de le retenir.

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"Sa volonté de quitter le Stade Brestois était actée"

Lucas Reynaud au micro du Télégramme : « Étant jeune, obtenir ce premier contrat est une fierté. Pourquoi j'ai signé à l'ASSE et pas au Stade Brestois ? Sans entrer forcément dans les détails, les deux projets étaient importants, mais nous avons fait le choix de signer à Saint-Étienne parce que le projet était plus intéressant que Brest.

Les Stéphanois sont connus pour leur capacité à faire confiance à leurs jeunes. Il y a aussi ça qui a pu potentiellement entrer en compte. Je sais que le Stade Brestois compte désormais mettre en place un projet tourné vers la jeunesse mais rejoindre les Verts, c'est un choix réfléchi. Je n'ai aucun regret mais c’est en partie grâce au Stade Brestois que j’ai pu progresser et obtenir ce premier contrat pro. Donc je suis très fier d’avoir pu porter ces couleurs. »

De son côté, le nouvel entraîneur du Stade Brestois, Julien Lachuer, regrette cette décision: « Son départ constitue forcément une déception pour le club, qui aurait aimé pouvoir poursuivre son accompagnement et le conserver dans son projet sportif. Sa volonté de quitter le Stade Brestois était actée avant la mise en place de notre nouvelle stratégie. Notre volonté était de le garder. J’ai fait des visios avec ses parents, avec son agent et lui-même. Il a décidé, et on est dans un monde concurrentiel de la formation, il avait la possibilité de signer ailleurs.

Le Stade Brestois reste rès fier du parcours accompli par Lucas Reynaud et heureux de le voir franchir une nouvelle étape en signant son premier contrat professionnel. On lui souhaite une pleine réussite pour la suite de sa carrière. »

Crédit photo : asse.fr