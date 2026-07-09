L'ASSE poursuit son mercato ambitieux en ce mois de juillet. Après les arrivées du défenseur central Sohaib Naïr (EA Guingamp) et du milieu de terrain offensif Jakob Breum (Go Ahead Eagles), le club attend attend encore d'autres arrivées. En parallèle, les Verts mènent aussi leur marché au niveau de la post-formation, avec plusieurs renforts déjà actés. Lucas Reynaud a notamment déjà rejoint le Forez.

Après avoir principalement évolué avec les U19 Nationaux du Stade Brestois la saison dernière, l'attaquant Lucas Reynaud a signé son premier contrat professionnel (3 ans) sous les couleurs de l'ASSE. Le club a officialisé la nouvelle cette semaine.

L'ailier sénégalais Etienne Mendy (Diambars) et le défenseur belge Jediaél Mbambi (Royal Antwerp) devraient prochainement suivre, comme annoncé en exclusivité par nos soins.

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"Le chemin est encore long" pour Lucas Reynaud (ASSE)

Le buteur né en 2008 s'est exprimé via un message sur son compte Instagram : "Gloire au Seigneur ☝🏼

Je suis très heureux de vous annoncer la signature de mon premier contrat professionnel de 3 ans avec l’ASSE.

Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de mon rêve : être footballeur professionnel. Merci à ma famille et à mes proches pour leur soutien. Merci à mes agents, qui ont cru en moi et m’ont porté jusqu’à cette étape, ainsi qu’à tous les entraîneurs et membres du personnel qui m’ont permis de me sentir le mieux possible et de m'améliorer .

Le chemin est encore long et ce n’est que le début d’une longue étape. Amen 🙏🏽"

Le profil de Lucas Reynaud a également été mis en valeur par la célèbre page de scouting EyeBall Football: "L'attaquant complet sait se montrer dangereux depuis n'importe quelle position, dans la surface ou aux abords de celle-ci, en alliant appels de balle tranchants, qualités de dribble et instinct naturel de buteur !"