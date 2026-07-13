À 29 ans, Allan Saint-Maximin va reprendre son parcours à l'étranger. Formé à l'AS Saint-Étienne, l'ailier français s'est engagé pour trois saisons du côté des USA. Le L'ancien Stéphanois sera l'un des visages du projet sportif de son nouveau club.

Six mois auront suffi à Allan Saint-Maximin pour laisser une trace à Lens. Arrivé libre durant l'hiver, l'ancien joueur de Newcastle a participé à la deuxième partie de saison réussie des Sang et Or. En treize rencontres toutes compétitions confondues, il a inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives, contribuant au premier sacre du club en Coupe de France ainsi qu'à une deuxième place en Ligue 1.

Cette parenthèse française est désormais refermée. Le joueur formé à l'ASSE s'est engagé avec le Charlotte FC, où il a signé un contrat de trois saisons comme l'annonce L'Equipe. Il y occupera un statut de "Designated Player", réservé aux joueurs autour desquels les franchises de MLS construisent leur effectif.

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Charlotte mise gros sur Saint-Maximin

Le discours tenu par les dirigeants américains illustre parfaitement les attentes placées en lui. Le directeur général Zoran Krneta décrit Saint-Maximin comme « un talent offensif d'élite qui a régulièrement évolué au plus haut niveau, notamment en Premier League ». Le responsable du recrutement souligne également que le Français rejoint la MLS « au sommet de sa carrière » et estime que sa créativité, sa vitesse, sa qualité technique et sa capacité à éliminer feront de lui « l'un des joueurs les plus excitants du championnat ».

Au-delà des qualités individuelles, Charlotte insiste aussi sur son expérience du très haut niveau et sur une mentalité de compétiteur acquise au fil de ses passages en Angleterre, en Turquie, en Arabie saoudite, au Mexique et désormais en France avec Lens.

Un parcours lancé dans le Forez

Avant de multiplier les expériences à travers le monde, Allan Saint-Maximin s'était révélé à l'Étrat. Lancé chez les professionnels à seulement 16 ans sous le maillot vert, il avait rapidement attiré l'attention des plus grands clubs français avant son transfert à Monaco en 2015.

La suite de sa carrière l'a conduit à Hanovre, Bastia, Nice, Newcastle, Al-Ahli, Fenerbahçe, Club América puis Lens. À chacune de ces étapes, son profil de dribbleur spectaculaire a fait sa réputation, même si son rendement statistique n'a pas toujours été à la hauteur de son talent.

À Charlotte, il arrive cette fois avec un statut différent. Il ne sera pas seulement un renfort offensif mais l'un des leaders du projet sportif. Une nouvelle aventure pour celui dont les premiers pas chez les professionnels avaient été effectués sous le maillot de l'ASSE.