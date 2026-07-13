La préparation du groupe professionnel est en cours depuis le 1er juillet sous les ordres du nouveau coach Ian Cathro. Les Verts ont même déjà disputé leur premier amical contre le FC Biel-Bienne (2-2). Le groupe réserve de Sylvain Gibert a également repris l’entraînement. La semaine dernière, c’était au groupe formation de retrouver le chemin du centre sportif Robert-Herbin. Le programme de leur préparation a d’ailleurs été dévoilé sur le site officiel du club.

Le groupe formation de l’ASSE est de retour à l’entraînement depuis la semaine dernière. Composé des équipes U17 Nationaux et U19 Nationaux du club, ce groupe regroupe des joueurs nés en 2009 et en 2010. Les 2008 ont en effet davantage repris avec le groupe réserve stéphanois.

Le programme du groupe formation de l’ASSE

Pour cette nouvelle saison, les différents pensionnaires de l'Etrat montent donc d’un niveau et auront à cœur d’aller chercher une meilleure place que leurs aînés, qui n’avaient pas été en capacité de se qualifier pour les playoffs U17 et U19 la saison dernière.

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Le groupe formation est également encadré par un nouveau staff cette saison. Voici sa composition :

Entraîneur de l'équipe U19 National : Frédéric DUGAND

Entraîneur de l'équipe U17 National : David LE MOAL

Entraîneur Adjoint U19 : Guillaume BUER

Préparateur physique - Entraîneur Adjoint U17 : Léonard PUL

Entraîneur des gardiens de but : Haïdar AL SHAIBANI

Analyste vidéo : Émilien PEREIRA

Stagiaire préparateur physique : Louan ROY

En attendant la reprise des compétitions officielles (championnats U17 Nationaux et U19 Nationaux), les jeunes Verts vont suivre une préparation exigeante. Sur son site officiel, l’ASSE détaille le programme des semaines à venir : « À l'occasion de l'été, les jeunes membres de la Génération Verte disputeront plusieurs rendez-vous de préparation : dont deux doubles rencontres U17-U19 face à Auxerre puis contre Clermont. Tandis que les U19 prendront part au Tournoi Carisport, les U17 seront alignés face au FC Lyon et Annecy. »

Crédit photo : asse.fr