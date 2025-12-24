Djylian N'Guessan est très courtisé cet hiver. Il pourrait rapporter gros à l'ASSE puisque l'Equipe évoque une première approche de Chelsea pour un montant avoisinant les 8M€. La situation du jeune attaquant stéphanois fait débat. Un sujet longuement évoqué dans le Sainté Night Club de ce lundi.

Joss Randall - Peuple Vert : "Je ne vais pas me faire des amis, mais le peu de fois où j'ai vu jouer N'Guessan en pro, je lui ai rien trouvé de l'ordinaire. J'ai un peu de mal à comprendre la hype autour de Djylian N'Guessan. Le gamin a 17 ans, et pour l'instant, il n'a encore rien prouvé dans le football d'adulte. J'aurais aimé le voir davantage, mais il est souvent blessé depuis un an ou en sélection. Et les fois où je l'ai vu, il a été soit employé au mauvais endroit (sur l'aile gauche face à Nantes). Je lis dans la presse que des clubs s'intéressent à N'Guessan. Que la Premier League en donnerait 8 millions. Je ne sais pas quoi penser de ce joueur parce que je l'ai très peu vu et le peu que je l'ai vu ne m'a pas convaincu."

Eymard plus convaincant que N'Guessan - ASSE

Bérenger - Midi Libre : "Chaque fois que j'ai vu jouer N'Guessan, je suis comme Joss et je ne comprends pas la hype qu'il y a autour de lui. N'Guessan a 17 ans, il a sûrement beaucoup de qualités. Peut-être qu'il va exploser plus tard, dans deux ans. On ne sait pas, je n'en sais rien. Mais sur la dizaine d'apparitions que je pu observer, je ne vois rien qui m'a sauté aux yeux. Le match de Paul Eymard face à Nice m'a montré plus de certitude sur un potentiel à développer. Et si demain, un club nous offre 8, 10, 12 millions d'euros, allons-y. Peut-être qu'on s'en mordra les doigts dans quelques mois mais pour l'instant, sur ce que je lui vois faire, ce ne sera pas une terrible nouvelle pour l'ASSE."

Les clubs misent aujourd'hui sur des potentiels

Joss conclut : "Personnellement cette situation me rappelle ce que disait Michael Jordan quand il parlait de l'évolution de la NBA. On le retrouve aujourd'hui dans le foot. C'est l'évolution récente du foot : Avant, on misait sur les qualités d'un joueur. Aujourd'hui, on mise sur son potentiel. Avant même qu'on sache si ce potentiel va se transformer en concret, on est déjà en train de faire des transactions. Là, il a 17 ans et N'Guessan n'est pas prêt. Pour l'instant, il n'y est pas arrivé chez nous en pro. Et s'il y a un beau contrat à faire ailleurs et qu'il y a une belle transaction à faire, à mon avis, il faut la faire."