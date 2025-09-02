Même si le mercato estival s’est clôturé, l’ASSE garde un œil sur Enzo Bardeli. Le milieu de Dunkerque pourrait encore rejoindre le Forez via la règle du joker.

À 24 ans, Enzo Bardeli s’est imposé comme l’un des milieux les plus constants du championnat. Depuis deux saisons, il affiche une régularité impressionnante : 77 matchs disputés, 10 buts et 10 passes décisives.

Cette année encore, il a démarré fort avec 2 buts et 2 passes décisives en 4 journées. De quoi confirmer son statut de valeur sûre de Ligue 2 et attirer l’attention de clubs ambitieux comme Saint-Étienne. Une information confirmée depuis plusieurs jours par Foot Mercato.

L’ASSE toujours intéressée

Malgré une fin de mercato agitée avec de nombreuses offensives pour ses cadres, l’ASSE n’a pas tiré un trait définitif sur le dossier Bardeli. Les dirigeants stéphanois considèrent qu’un renfort de poids au milieu pourrait encore faire la différence dans l’optique de la montée en Ligue 1.

Grâce à la règle du joker (qui autorise le recrutement d’un joueur en France en dehors des dates de mercato), le dossier reste ouvert.

Le joueur séduit par le projet

De son côté, Enzo Bardeli voit d’un bon œil un départ vers Saint-Étienne. L’idée de rejoindre un club ambitieux, décidé à retrouver l’élite rapidement, l’attire particulièrement. Mais le joueur reste respectueux de Dunkerque, qui lui a offert sa chance après sa formation au LOSC.

Pas question donc pour Bardeli d’aller au clash. Sous contrat jusqu’en juin 2026, son club tente d'aboutir à une prolongation et espère le retenir au moins une saison de plus.

Dernier coup de Kilmer ?

L’ASSE, portée par son nouveau propriétaire Kilmer Sports Ventures, n’a pas dit son dernier mot. Recruter Bardeli via le dispositif du joker constituerait un dernier gros coup, capable de renforcer l’entrejeu et d’envoyer un message fort aux concurrents.

Le dossier reste ouvert… De quoi agiter les prochaines semaines du mercato parallèle ? À suivre.