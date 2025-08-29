Les derniers instants du mercato approchent à grands pas. Dans le Forez, le départ de Dylan Batubinsika est une priorité depuis maintenant plusieurs semaines. Le défenseur central est à l'écart du groupe professionnel d'Eirik Horneland et se cherche une porte de sortie.

Après les départs des joueurs en fin de contrat (Abdelhamid, Pétrot, Mouton, etc) et plusieurs transferts (Sissoko, Cornud, Fomba, etc), les Verts souhaitent encore dégraisser. Yvann Maçon et Dylan Batubinsika sont notamment poussés vers la sortie. Ce dernier voit d'ailleurs sa situation évoluer sur cette fin du mois d'août. Après une saison compliquée en Ligue 1, son avenir semble en tout cas s'écrire loin de Saint-Etienne.

Une touche au Portugal pour Batubinsika

Ces derniers jours, Dylan Batubinsika a été annoncé en discussions avec Kocaelispor. L'international congolais est en effet la priorité de longue date de l'écurie de SüperLig. Il s'est d'ailleurs déjà mis d'accord sur les contours de son contrat avec les dirigeants du club turc, qui ont réactivé la piste récemment après une blessure en défense centrale.

Toutefois, Batubinsika n'est pas encore sur le point de s'envoler pour la Turquie. Un accord entre Kocaelispor et l'ASSE reste à trouver. Le mercato fermant le 12 septembre en Turquie, un éventuel départ à Kocaelispor pourrait n'intervenir qu'une fois le marché des transferts européen clos. Ce qui permettrait également à Batubinsika d'évaluer toutes les options qui vont se présenter à lui.

Le défenseur central stéphanois est d'ailleurs dans le viseur de Rio Ave. Le club portugais cherche à renforcer sa charnière et a activé le dossier cette semaine. Pour se séparer de Batubinsika, le club du Forez a d'ailleurs revu ses exigences à la baisse. Alors qu'une indemnité de transfert d'1 M€ était espérée en début de mercato, 750 000 € pourraient désormais suffire. Une somme qui, on l'imagine, devrait encore être amenée à baisser dans les prochaines heures. L'objectif étant avant tout de libérer une place dans l'effectif.

Crédit photo : asse.fr