La formation de l’ASSE continue de briller ! Trois jeunes Verts – Axel Dodote, Luan Gadegbeku et Nadir El Jamali – ont été appelés en Équipe de France U19 pour le rassemblement de septembre.

Les jeunes de l’ASSE confirment leur progression. En pleine préparation pour la saison, Axel Dodote, solide défenseur central, voit sa belle régularité récompensée avec une possible cinquième et sixième sélection. Formé dans le Forez, il incarne parfaitement le profil du défenseur moderne, capable de défendre dur et de relancer proprement. Son appel avec les Bleuets face à l’Irlande est une nouvelle étape dans sa montée en puissance après sa bonne préparation avec le groupe professionnel.

Gadegbeku, le moteur du milieu stéphanois en Bleu

Avec déjà 18 sélections au compteur, Luan Gadegbeku est aujourd’hui l’un des cadres de cette génération 2007. Dynamique et polyvalent, le milieu de terrain s’impose comme une valeur sûre au sein des U19 français. Sa régularité et son sens du jeu en font un atout incontournable, aussi bien pour la sélection nationale que pour l’AS Saint-Étienne qui en voit un vrai joueur d'avenir. Les supporters stéphanois suivent avec fierté son évolution, symbole d’une formation verte toujours performante.

El Jamali, une montée en puissance prometteuse avec l'ASSE

Le troisième stéphanois convoqué se nomme Nadir El Jamali. Avec trois sélections et ses premières minutes avec le groupe professionnel en ligue 2, le milieu offensif continue son apprentissage international. Joueur créatif et percutant, il profite de cette opportunité pour engranger de l’expérience face à des adversaires de haut niveau. Pour l’ASSE, voir trois de ses jeunes talents retenus confirme la qualité de l’académie et renforce l’image d’un club toujours tourné vers l’avenir.

La France U19 affrontera à deux reprises l’Irlande (5 et 8 septembre à Clairefontaine). Un beau rendez-vous pour les trois Verts, qui auront l’occasion de montrer leur potentiel et d’affirmer encore davantage la place de l’AS Saint-Étienne parmi les meilleurs centres de formation français.