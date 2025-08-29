L'ASSE devra confirmer sa belle forme du moment ce samedi. Les Verts recevront Grenoble à Geoffroy Guichard. L'équipe arbitrale a été désignée.
Semaine agitée pour le football français et l'ASSE. Dernière semaine de mercato pour les Verts qui devront composer avec un contexte particulier ce samedi. L'AS Saint-Etienne reçoit le GF38 ce samedi et ne devra pas perdre son objectif de vue. Pour cette rencontre, Faouzi BENCHABANE a été désigné comme arbitre principal.
Benchabane ne réussit pas à l'ASSE
Un arbitre qui ne laisse pas de bons souvenirs aux Verts puisque son bilan est clairement négatif.
Trois défaites (Rodez, Annecy et Pau pour une seule victoire face à Niort. Aux Verts d'inverser la tendance ce samedi !
Ligue 2 : Les arbitres désignés pour la J4
USL Dunkerque - ESTAC Troyes (vendredi, 20h00)
Arbitre principal : Tifenn LEPRODHOMME
Arbitres assistants : Christopher SPADAFORA et Florent MARMION
4e arbitre : Florian DELLA TOMASINA
Stade Lavallois - Clermont Foot 63 (vendredi, 20h00)
Arbitre principal : Mickaël LELEU
Arbitres assistants : Gilles LANG et Matthieu BONNETIN
4e arbitre : Cédric LE PAIH
Montpellier Hérault SC - Amiens SC (vendredi, 20h00)
Arbitre principal : Azzedine SOUIFI
Arbitres assistants : Thomas LUCZYNSKI et Sébastien LEMAIRE
4e arbitre : Maxime JAMET
AS Nancy Lorraine - Pau FC (vendredi, 20h00)
Arbitre principal : Florent BATTA
Arbitres assistants : Elodie COPPOLA et François BOUDIKIAN
4e arbitre : Gaëtan DENEUVE
Red Star FC - FC Annecy (vendredi, 20h00)
Arbitre principal : Mikaël LESAGE
Arbitres assistants : Régis GAILLARD et Huseyin OCAK
4e arbitre : Romain RETIF
Rodez AF - US Boulogne CO (vendredi, 20h00)
Arbitre principal : Brendan ROFFET
Arbitres assistants : Vianney ROZAND et Benjamin PAGES
4e arbitre : Florian TAULIER
SC Bastia - EA Guingamp (samedi, 14h00)
Arbitre principal : Alexandre PERREAU NIEL
Arbitres assistants : Romain GALIBERT et Gaëtan DAMY
4e arbitre : Pierre RETAIL
Stade de Reims - Le Mans FC (samedi, 14h00)
Arbitre principal : Karim ABED
Arbitres assistants : Frédéric HEBRARD et Jean-Paul NEVES GOUVEIA
4e arbitre : Simon PREAUX
AS Saint-Etienne - Grenoble Foot 38 (samedi, 20h00)
Arbitre principal : Faouzi BENCHABANE
Arbitres assistants : Nicolas RODRIGUES et Nicolas DANOS
4e arbitre : Jean-Guillaume DASQUE