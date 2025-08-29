L'ASSE devra confirmer sa belle forme du moment ce samedi. Les Verts recevront Grenoble à Geoffroy Guichard. L'équipe arbitrale a été désignée.

Semaine agitée pour le football français et l'ASSE. Dernière semaine de mercato pour les Verts qui devront composer avec un contexte particulier ce samedi. L'AS Saint-Etienne reçoit le GF38 ce samedi et ne devra pas perdre son objectif de vue. Pour cette rencontre, Faouzi BENCHABANE a été désigné comme arbitre principal.

Benchabane ne réussit pas à l'ASSE

Un arbitre qui ne laisse pas de bons souvenirs aux Verts puisque son bilan est clairement négatif.

Trois défaites (Rodez, Annecy et Pau pour une seule victoire face à Niort. Aux Verts d'inverser la tendance ce samedi !

Ligue 2 : Les arbitres désignés pour la J4

USL Dunkerque - ESTAC Troyes (vendredi, 20h00)

Arbitre principal : Tifenn LEPRODHOMME

Arbitres assistants : Christopher SPADAFORA et Florent MARMION

4e arbitre : Florian DELLA TOMASINA

Stade Lavallois - Clermont Foot 63 (vendredi, 20h00)

Arbitre principal : Mickaël LELEU

Arbitres assistants : Gilles LANG et Matthieu BONNETIN

4e arbitre : Cédric LE PAIH

Montpellier Hérault SC - Amiens SC (vendredi, 20h00)

Arbitre principal : Azzedine SOUIFI

Arbitres assistants : Thomas LUCZYNSKI et Sébastien LEMAIRE

4e arbitre : Maxime JAMET

AS Nancy Lorraine - Pau FC (vendredi, 20h00)

Arbitre principal : Florent BATTA

Arbitres assistants : Elodie COPPOLA et François BOUDIKIAN

4e arbitre : Gaëtan DENEUVE

Red Star FC - FC Annecy (vendredi, 20h00)

Arbitre principal : Mikaël LESAGE

Arbitres assistants : Régis GAILLARD et Huseyin OCAK

4e arbitre : Romain RETIF

Rodez AF - US Boulogne CO (vendredi, 20h00)

Arbitre principal : Brendan ROFFET

Arbitres assistants : Vianney ROZAND et Benjamin PAGES

4e arbitre : Florian TAULIER

SC Bastia - EA Guingamp (samedi, 14h00)

Arbitre principal : Alexandre PERREAU NIEL

Arbitres assistants : Romain GALIBERT et Gaëtan DAMY

4e arbitre : Pierre RETAIL

Stade de Reims - Le Mans FC (samedi, 14h00)

Arbitre principal : Karim ABED

Arbitres assistants : Frédéric HEBRARD et Jean-Paul NEVES GOUVEIA

4e arbitre : Simon PREAUX

AS Saint-Etienne - Grenoble Foot 38 (samedi, 20h00)

Arbitre principal : Faouzi BENCHABANE

Arbitres assistants : Nicolas RODRIGUES et Nicolas DANOS

4e arbitre : Jean-Guillaume DASQUE

Source : LFP