Dans un été où presque tout change, la reconstruction stéphanoise ne pouvait pas reposer uniquement sur des visages nouveaux. Pour espérer retrouver rapidement l’élite, Yannick Chandioux aura aussi besoin d’un socle de joueuses capables de relier l’équipe qui s’en va à celle qui commence à prendre forme à l'ASSE.

L’ASSE a ainsi officialisé les prolongations de Faustine Bataillard, Sarah Cambot, Rachel Corboz, Héloïse Mansuy et Emma Templier pour la saison à venir. Cinq joueuses aux histoires et aux rôles différents, mais qui partagent déjà une connaissance du club, du vestiaire et des exigences qui accompagneront cette saison en Seconde Ligue. Dans un effectif presque entièrement recomposé, leur présence permettra de préserver quelques repères essentiels.

Bataillard et Cambot, deux générations pour guider les Vertes

À seulement 21 ans, Faustine Bataillard représente déjà la mémoire du groupe. Arrivée au centre de formation en 2019, la milieu de terrain a franchi toutes les étapes avant de débuter avec les professionnelles en décembre 2021. Elle totalise désormais 74 rencontres de championnat (ce qui en fait la joueuse la plus capée avec le club) et cinq buts sous le maillot stéphanois. Bataillard a connu la relégation, participé à la remontée de 2023 puis accompagné l’installation des Vertes dans l’élite en connaissant également ses premières sélections u23. Dans une équipe profondément renouvelée, son attachement au club et sa connaissance de la Seconde Ligue en feront naturellement l’un des fils conducteurs du nouveau projet.

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À l’autre extrémité du parcours, Sarah Cambot apportera un vécu précieux. L’attaquante de 33 ans approche les 200 apparitions en Première Ligue, où elle a inscrit 39 buts. Depuis son arrivée dans le Forez en 2024, elle a disputé 43 matchs de championnat avec les Vertes. Son rendement offensif est resté mesuré, avec deux réalisations et un dernier exercice plus que compliqué pour elle. Son influence dépasse les seules statistiques, avec un vrai statut de mentor et de leader pour le groupe, c’est elle qui a porté le brassard toute la saison passée. Habituée aux exigences du haut niveau, Cambot pourra accompagner un groupe rajeuni et servir de relais sur le terrain comme dans le vestiaire. Entre l’enracinement de Bataillard et l’expérience de Cambot, l’ASSE conserve deux formes complémentaires de leadership.

ASSE : Une colonne vertébrale préservée de la défense au milieu

La continuité se dessinera également dans les premières lignes de l’équipe. Emma Templier prolongera son apprentissage dans les cages stéphanoises après avoir découvert la Première Ligue en mai 2025. Encore peu utilisée avec l’ASSE, la gardienne connaît néanmoins déjà le niveau inférieur, grâce à ses passages par Grenoble puis Nice. Elle devra désormais profiter de cette nouvelle saison pour franchir un cap et devenir numéro un pour la première fois depuis son arrivée, elle qui a secondée successivement Maryne Gignoux, puis Alice Pinguet.

Devant elle, Héloïse Mansuy restera l’un des principaux repères d’une défense et d’un milieu largement remodelé. Arrivée l’été dernier, la centrale reconvertie sentinelle sous les ordres de Yannick Chandioux a participé à 18 rencontres sous le maillot vert. Elle peut surtout s’appuyer sur 173 apparitions en Première Ligue, accumulées entre Metz, Lille, Guingamp, Le Havre et Saint-Étienne. Une expérience qui devrait peser au moment d’encadrer les nombreuses recrues et de trouver rapidement de nouveaux automatismes.

Un peu plus haut, Rachel Corboz conservera les clés de l’entrejeu. La milieu franco-américaine sort d’une première saison stéphanoise à 21 matchs et trois buts. Son aisance technique, son expérience de 158 rencontres dans l’élite entre l’ASSE, le Stade de Reims et le FC Fleury 91 et sa capacité à donner du rythme au jeu devraient en faire l’un des points d’appui de Yannick Chandioux. Elle faisait parti des cadres du projet qui avait débuté la saison passée, elle confirme par son engagement qu’elle est bien venue pour s’inscrire dans la durée au sein de ce club. À Reims, elle avait permis l’émergence d’une nouvelle génération, l’emmenant au sommet jusqu’aux playoffs de fin de championnat, à elle désormais de réitérer cette exploit au sein du Forez.

Après un mercato marqué par vingt départs, ces cinq prolongations ne suffisent pas à effacer l’ampleur du chantier. Elles lui donnent toutefois une base avec quelques visages connus autour desquels faire naître une nouvelle équipe, sans rompre complètement le fil de la précédente.

Source : ASSE

https://www.asse.fr/fr/actualites/cinq-vertes-poursuivent-l-aventure--ac40745