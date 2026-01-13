L'ASSE compte apporter quelques retouches à son effectif cet hiver mais doit aussi attendre à être attaquée sur certains éléments. Cela a été le cas avec un jeune joueur de la réserve, Maedine Makhloufi, qui quitte le Forez pour l'USL Dunkerque, comme pressenti ces derniers jours.

Arrivé en 2013 à l'ASSE, Maedine Makhloufi a gravi toutes les étapes de la formation verte, depuis l’école de foot jusqu’au premier contrat professionnel l'été dernier. Âgé de 20 ans, le latéral gauche avait signé l'été dernier un bail d'un an soit jusqu'en juin 2026. Après la signature, il déclarait : "Je suis fier de signer ce contrat professionnel avec mon club formateur. Je suis 100% stéphanois et c'est une fierté de représenter ce club mythique et cette ville. J'ai toujours eu à cœur de faire honneur à l'ASSE. Ce sera encore le cas la saison prochaine avec en plus l'envie d'aller chercher mes premières minutes de jeu en professionnel."

Makhloufi a passé un cap ces derniers mois

Envisagé comme un cadre du groupe réserve pour la saison 2025-2026, Maedine Makhloufi a ces derniers mois mis toutes les chances de son côté pour viser plus haut. Très sérieux, le latéral doté d'un joli pied gauche a enchaîné les bonnes performances en National 3 et pris une vraie épaisseur. À tel point que la question d'une place dans le groupe professionnel d'Eirik Horneland s'est à un moment posée.

Maedine Makhloufi ne disputera finalement qu'un seul match avec les professionnels de l'ASSE. Titularisé en Coupe de France face à l'US Quetigny (1-3), le joueur né en 2005 avait disputé l'intégralité de la rencontre avant de retourner avec le groupe réserve de Sylvain Gibert.

De l'ASSE à l'USL Dunkerque

Face à une situation bouchée, Maedine Makhloufi avait ouvert la porte à un départ cet hiver. Plusieurs clubs de Ligue 2 et de National 1 étaient sur les rangs. C'est finalement l'USL Dunkerque qui a été le plus rapide sur le dossier et qui a présenté le meilleur projet au latéral stéphanois. Maedine Makhloufi quitte donc officiellement l'ASSE pour un autre club de Ligue 2.

Le communiqué :

Ce mardi, l’AS Saint-Étienne a conclu un accord avec l'USL Dunkerque pour le transfert de Maedine Makhloufi.

Le latéral gauche, Vert depuis 2013, ayant gravi toutes les étapes du Centre de formation et apparu avec le groupe professionnel lors du match de Coupe de France à Quétigny (1-3), rejoint l'actuel sixième de Ligue 2 BKT.

À ce Stéphanois de naissance, l’ASSE souhaite pleine réussite pour la suite de sa carrière !