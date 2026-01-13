L’ASSE ne quittera pas la région durant le mois de mars. Le seul déplacement prévu pour les Verts durant le troisième mois de l’année 2026 sera celui à Grenoble. La rencontre, qui aura lieu à l’occasion de la 27ᵉ journée de Ligue 2, a été programmée.

Au match aller, l’ASSE a longtemps mené après l’ouverture du score de Mickaël Nadé à dix minutes de la pause. Face à une équipe iséroise bien regroupée, les Verts n’ont jamais réussi à faire le break et se sont fait punir en seconde période. Sur l’une des seules occasions adverses, les hommes d’Eirik Horneland avaient concédé l’égalisation et perdu deux points précieux à domicile…

L’Isère réussit bien aux Verts

Ces dernières saisons, l’ASSE s’est déplacée à deux reprises du côté du Stade des Alpes. En avril 2023, après neuf rencontres sans perdre, les Stéphanois se déplaçaient à Grenoble lors de la 31ᵉ journée de Ligue 2 pour prolonger leur série. Après une première période où les Verts n’ont pas réussi à forcer le verrou de Brice Maubleu, Niels Nkounkou a débloqué la situation dès le retour des vestiaires. Le latéral formé à l’OM s’est offert un magnifique rush en solitaire avant de conclure en force à la 46ᵉ minute. L’ASSE gérera ensuite la rencontre et ajoutera un second but à dix minutes du terme. Sur une incompréhension entre Maubleu et Monfray, Krasso récupère et lobe le portier du GF38 pour parapher le score à 2-0.

Un an plus tard, les Verts gagneront sur le même score en Isère. En course pour la seconde place, les Ligériens ne devaient pas se manquer mais ont longtemps peiné à ouvrir le score. À la 80ᵉ minute, Dylan Batubinsika a ouvert la marque et son compteur en Vert d’une tête idéalement placée. Quelques instants plus tard, Dylan Chambost portera le score à 2-0 et permettra à l’ASSE d’enchaîner un second succès consécutif en trois jours après sa victoire renversante face à Bordeaux.

Le déplacement de l’ASSE à Grenoble est programmé

L’ASSE se déplacera à Grenoble le samedi 14 mars à 20 h pour le compte de la 27ᵉ journée de Ligue 2. beIN SPORTS sera chargé de retransmettre la partie, comme à l’accoutumée.

Programmation complète de la 27ème journée de Ligue 2

Vendredi 13 mars 2026 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 1 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS MAX 4 à 8

EA Guingamp – Amiens SC

Montpellier Hérault SC – Stade Lavallois MFC

SC Bastia – US Boulogne CO

Clermont Foot 63 – Pau FC

AS Nancy-Lorraine – Le Mans FC

Samedi 14 mars 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

Stade de Reims – Rodez Aveyron Football

Samedi 14 mars 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 2

Red Star FC – USL Dunkerque

Samedi 14 mars 2026 à 20h00 sur beIN SPORTS 1

Grenoble Foot 38 – AS Saint-Étienne

Lundi 16 mars 2026 à 20h45 sur beIN SPORTS 1

FC Annecy – ESTAC Troyes