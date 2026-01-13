Saint-Etienne mise sur sa jeunesse. Quelques jours après Paul Eymard, c’est au tour de Kévin Pédro d’étendre son contrat avec son club formateur. Une dynamique encourageante à l'ASSE. Décryptage dans le dernier Sainté Night Club.

Plus que jamais, Saint-Étienne fait le pari de la jeunesse. Kévin Pédro s’impose progressivement dans la rotation. Paul Eymard, lui, a déjà eu droit à une première mi-temps en professionnel. De son côté, El Jamali continue d’apporter par sa capacité de percussion, tandis que Luan Gadegbeku s’est affirmé dans un rôle essentiel au milieu de terrain.

De nouvelles options pour Eirik Horneland

Kévin Pédro notamment, qui, malgré son jeune âge, a affiché une rare maturité sur le rectangle vert. Le défenseur, qui compte désormais huit rencontres sous la tunique verte, a prolongé son contrat jusqu'en 2030 avec l'ASSE.

Le Stéphanois a profité des nombreuses absences à son poste. "Appiah n’est plus au niveau, Ferreira non et Maçon est parti, constate Alexandre, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert. Le seul qui puisse éventuellement jouer à ce poste-là, c'est Kevin Pedro."

"Il joue simple, il ne se prend pas la tête, observe Antoine Chirat, journaliste pour Onze Mondial. (...) Et puis, Eymard, c’est un super joueur. On a hâte d’en voir plus." Du haut de ses 18 ans, le milieu promet de belles choses. Mais patience, avertit le journaliste : "Il est encore très jeune, il ne faut pas non plus en attendre trop, trop vite."

Mais Antoine Chirat est également impressionné par d'autres Stéphanois. "El Jamali nous a surpris dans le bon sens ces dernières semaines, poursuit-il. J’ai beaucoup aimé sa manière de jouer, notamment au milieu. (...) Pour ce qui est de Luan Gadegbeku, c’est un joueur qui a énormément de talent. Mais il a été ralenti par des blessures cette saison. Ça a freiné sa progression, alors qu’il avait démarré fort."

Une nouvelle stratégie qui porte ses fruits à l'ASSE

Dès leur arrivée dans le Forez, les nouveaux dirigeants ont affiché leur volonté de s’appuyer sur la jeunesse. Une stratégie qui commence à porter ses fruits.

"Concernant Eymard, Gadegbeku, El Jamali, Kevin Pedro ou encore Paul Eymard, franchement, c’est satisfaisant. C’est une vraie récompense", affirme Alexandre.

Ce ne sont pas des signatures « alibi » comme on a pu en voir ces dernières années. Ce ne sont pas des contrats pro signés pour faire croire que le centre tourne. Non, là ce sont de vraies signatures. Ce sont des joueurs qui sont utilisés, ou qui vont l’être très bientôt. Tous ceux dont on parle là ont déjà du temps de jeu.

Et ça, c’est une bonne nouvelle. Ça montre que le centre de formation fonctionne plutôt bien. Il est performant derrière, au milieu et devant. C’est une vraie bonne nouvelle pour Saint-Étienne. D’autant que ces jeunes sont déjà suivis, en dehors du club, voire même depuis l’étranger."

