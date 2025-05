Formés à l’AS Saint-Étienne, Maedine Makhloufi et Jules Mouton, deux purs produits du centre de formation, viennent de parapher leur premier contrat professionnel avec l’ASSE comme annoncé en exclusivité par nos soins. Une belle récompense pour ces deux jeunes de 20 ans, stéphanois de naissance et de cœur.

Le centre de formation de l’AS Saint-Étienne continue de prouver son excellence. Ce lundi, deux jeunes talents issus du vivier local, Maedine Makhloufi et Jules Mouton, ont signé leur premier contrat professionnel. Une fierté pour ces deux Stéphanois, fidèles au club depuis plus de dix ans.

Arrivés respectivement en 2013 et 2015, les deux joueurs ont gravi toutes les étapes de la formation verte, depuis l’école de foot jusqu’au groupe Réserve. Âgés de 20 ans, ils s’inscrivent désormais pleinement dans le projet sportif de l’ASSE, avec un engagement contractuel jusqu’en juin 2026.

Makhloufi et Mouton (ASSE), deux profils prometteurs pour l’avenir

Le premier, Maedine Makhloufi, évolue au poste de latéral gauche. Doté d’un profil offensif, il se distingue par ses montées tranchantes, sa qualité de centre et son volume de jeu. Sa régularité et son tempérament ont convaincu les dirigeants de miser sur lui à long terme. Maedine incarne parfaitement la modernité du poste de latéral, à la fois fiable défensivement et incisif dans les 30 derniers mètres.

De son côté, Jules Mouton est un milieu défensif solide, capable de jouer aussi en défense centrale est le frère de Louis. Intelligent dans ses déplacements, précieux à la récupération, il apporte équilibre et rigueur au cœur du jeu. Sa polyvalence et sa maturité en font un élément structurant du groupe Espoirs, et peut-être plus dans les mois à venir.

Les réactions après ces deux signatures

Maedine Makhloufi : "Je suis fier de signer ce contrat professionnel avec mon club formateur. Je suis 100% stéphanois et c'est une fierté de représenter ce club mythique et cette ville. J'ai toujours eu à cœur de faire honneur à l'ASSE. Ce sera encore le cas la saison prochaine avec en plus l'envie d'aller chercher mes premières minutes de jeu en professionnel."

Jules Mouton : "À mon arrivée au club à 10 ans, je n'avais hâte que d'une chose : signer ce premier contrat professionnel à l'ASSE. C'est le début d'une carrière, mais ce n'est qu'un premier objectif. Je veux désormais tout donner pour rejoindre le groupe professionnel et un jour pouvoir goûter à Geoffroy-Guichard."

Loïc Perrin, Directeur sportif de l'ASSE : "Maedine et Jules sont deux joueurs du coin qui ont bien évolué sur cette dernière saison et sont allés chercher ce contrat professionnel grâce à leurs performances et leurs attitudes au quotidien. On a envie de voir plus avec eux, et eux ne doivent pas se mettre de limites. Ils auront un rôle important avec le groupe Réserve, mais cette signature doit les pousser à aller chercher mieux encore."