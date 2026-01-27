Plus que quelques jours de mercato dans le Forez. Après plusieurs semaines relativement calmes dans le sens des arrivées, le money time devrait réserver au moins une surprise. C'est en tout cas la volonté de Kilmer Sports.

Les temps sont durs à l'ASSE. Les derniers jours ont été marqués par de nombreuses discussions autour de l'avenir d'Eirik Horneland. En danger, le coach norvégien a finalement été maintenu, faute de mieux. Ses dirigeants poursuivent toutefois leurs recherches et l'entraîneur stéphanois se sait toujours sur la sellette.

Opération dégraissage réussie pour l'ASSE

Malgré l'actualité bouillante sur le dossier de l'entraîneur, les Verts ont également un mercato à gérer. Et celui-ci avance dans le sens des départs. Après Yvann Maçon (AE Larissa) et Maedine Makhloufi (USL Dunkerque), c'est Dylan Batubinsika qui quitte le Forez. Le défenseur central international congolais s'est engagé hier soir avec... l'AE Larissa, où il retrouvera donc son coéquipier Yvann Maçon. Libéré par l'ASSE, il a signé un contrat de six mois avec le club grec.

Avec le départ du dernier indésirable restant, Saint-Etienne a donc réussi sa mission dégraissage. Seul Dennis Appiah n'a plus vraiment la carte, mais il s'en ira quoi qu'il arrive en juin prochain, à l'issue de son contrat. En ce qui concerne les cas Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin, aucun départ n'est prévu dans les prochains jours. Djylian N'Guessan pourrait en revanche quitter l'ASSE. BlueCo, propriétaire de Strasbourg et de Chelsea, était notamment intéressé et était même passé à l'action en début de mercato. Mais depuis, le club s'étonne du peu de sollicitations au sujet de son jeune attaquant né en 2008. Pour rappel, Djylian N'Guessan ne souhaite pas prolonger en Vert et est donc sur le marché. Reste à savoir si une écurie européenne se décidera à passer à l'action rapidement.

Une voire deux recrues attendues dans les prochains jours

Au niveau des arrivées, les rumeurs s'enchaînent mais les dossiers n'aboutissent pas. De quoi provoquer de la colère chez bon nombre de supporters. Comme répété depuis le début du mercato, la priorité de l'ASSE est de boucler un numéro 6, poste laissé vide par le gréviste Pierre Ekwah. Les dirigeants ont leurs dossiers prioritaires mais ne parviennent pas à les boucler jusqu'à maintenant. Le nom de la priorité n'a d'ailleurs pas fuité pour le moment. En effet, Kilmer continue son travail en sous-marin et met la pression en interne, mais aussi aux agents, afin que rien ne sorte dans la presse. En tout cas, un renfort au milieu de terrain est bel et bien souhaité et attendu, d'autant plus depuis la blessure de Mahmoud Jaber samedi dernier.

Si la priorité absolue est donc une sentinelle, l'ASSE prospecte également en défense. Avec un Maxime Bernauer absent jusqu'à la fin de la saison et un Chico Lamba sorti sur blessure contre Reims, des dossiers pourraient être réactivés. Des profils de défenseurs centraux, potentiellement gauchers et pouvant aussi couvrir le poste de latéral gauche, sont donc dans le viseur.

L'ASSE pense à l'avenir

En dépit d'une situation sportive assez alarmante, Kilmer Sports reste fidèle à sa politique et voit sur le long terme. Ainsi, des discussions ont été entamées pour un latéral droit, en prévision du départ de Dennis Appiah, déjà acté pour l'été prochain. Et des opportunités sont également toujours scrutées à propos d'un milieu de terrain relayeur. À six mois de la fin de son contrat, Enzo Bardeli (USL Dunkerque) est évidemment dans le viseur. Si son club se montre trop gourmand pour cet hiver, le dossier pourrait revenir sur la table dans les prochains mois en cas de montée en Ligue 1. Mais un autre nom est arrivé à nos oreilles récemment. Il s'agit du milieu de terrain de Viborg, Thomas Jorgensen. Le Danois a fait l'objet d'une approche de l'ASSE ces derniers jours. Pour autant, le dossier est très coûteux et le joueur souhaite rejoindre un club de première division. Là encore, il faudra donc peut-être attendre l'été prochain pour voir les choses se décanter. Il est toutefois important de préciser qu'il semble peu probable de voir les Verts foncer sur Enzo Bardeli ET sur Thomas Jorgensen.

Enfin, deux jeunes joueurs nés en 2008 devraient rejoindre l'ASSE. Pour David Mimbang (Brasseries du Cameroun), les négociations avancent bien et le milieu de terrain devrait venir renforcer le groupe réserve dans un premier temps. Mais il n'est pas le seul coup en post-formation réalisé par la cellule de recrutement. Comme révélé hier par nos soins, Marten-Chris Paalberg (JK Vaprus Pärnu) va s'engager dans le Forez. Déjà international estonien à 17 ans, il viendra lui aussi évoluer avec l'équipe B de Sylvain Gibert. Avant pourquoi pas une intégration définitive au groupe professionnel, qu'il côtoiera déjà régulièrement aux entraînements.