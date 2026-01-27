À seulement 17 ans, Marten-Chris Paalberg s’impose déjà comme un buteur prometteur. L’ASSE mise sur son profil complet et sa marge de progression. Portrait.

Originaire de Pärnu, en Estonie, Marten-Chris Paalberg a connu une ascension fulgurante dans le monde du football. Du haut de ses 1,88 mètre, l’avant-centre de 17 ans n’a pas attendu pour s’illustrer sur la scène professionnelle. Passé par toutes les catégories de jeunes du club de Pärnu JK Vaprus, il s’est rapidement imposé comme titulaire en équipe première dès 2024.

Ambidextre, puissant, mobile, il a terminé l’année 2025 avec 18 buts en compétitions officielles, faisant de lui l’un des meilleurs U21 européens au classement des buteurs. Ce rendement, couplé à sa maturité balle au pied, a convaincu l’AS Saint-Étienne (ASSE) de le recruter dès ce mercato hivernal.

En Estonie, il a déjà laissé l’image d’un attaquant d’instinct, capable de se créer des occasions seul, tout en pesant dans le jeu de l’équipe. Utilisé dans un 4-3-3 en tant qu’avant-centre, il brille par ses appels, sa capacité à jouer dos au but et son sang-froid dans les 16 mètres. Jacek Kulig, scout international le décrit comme un profil qui fait penser à Mika Biereth ou Maximilian Beier, par sa polyvalence et son volume de jeu.

Paalberg, un attaquant complet à fort potentiel

Ce qui distingue Paalberg, ce n’est pas uniquement son efficacité devant le but. Il montre déjà une intelligence de déplacement rare pour son âge, combinée à une bonne compréhension des temps de jeu. Il aime décrocher pour participer à la construction, tout en restant une menace constante dans la surface.

Ses points forts ? La vitesse, le jeu de tête, la finition et la capacité à enchaîner rapidement dans les petits espaces. Capable d’utiliser ses deux pieds, il ajoute de l’imprévisibilité à son jeu, un atout précieux face à des défenses bien en place. Il a également montré une constance rare dans l’exécution technique.

Avec déjà trois sélections en équipe nationale A de l’Estonie, Paalberg représente une valeur sûre pour l’avenir. Son potentiel a été évalué comme très prometteurs par plusieurs spécialistes du scouting européen.

L’ASSE parie sur le long terme

En rejoignant le Forez, Paalberg entre dans une nouvelle dimension. Le club stéphanois ne prévoit pas de le propulser immédiatement en Ligue 1. Comme nous vous l'inquions, un passage par l’équipe réserve est envisagé pour l’aider à s’acclimater au football français et à sa rigueur tactique. Cette stratégie d’intégration progressivevise à développer le joueur sans brûler les étapes.

L’objectif ? Le faire monter en puissance au fil des mois pour qu’il devienne, à moyen terme, une alternative crédible dans la rotation offensive de l’ASSE. Avec son profil d'attaquant complet et sa marge de progression, Marten-Chris Paalberg pourrait bien incarner la prochaine belle surprise de la politique de post-formation stéphanoise.

Source : Transfermarkt, Football Talent Scout