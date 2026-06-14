Figure discrète mais incontournable de l'ASSE, Haïdar Al-Shaïbani s'est imposé comme une référence dans la formation des gardiens de but. Ancien portier professionnel passé notamment par Le Puy Foot, le technicien canadien d'origine algérienne poursuit depuis plusieurs années un travail reconnu au sein du centre de formation stéphanois.

Lorsque l'on évoque les éducateurs qui participent à la réussite du centre de formation de l'AS Saint-Étienne, certains noms reviennent naturellement. Celui de Haïdar Al-Shaïbani en fait partie. Arrivé dans le Forez en 2017, l'ancien gardien de but a progressivement gravi les échelons pour devenir l'un des piliers du développement des portiers stéphanois.

Né le 31 mars 1984 à Sétif, en Algérie, Haïdar Al-Shaïbani grandit ensuite au Canada, pays dont il portera les couleurs au niveau international. Gardien de but de métier, il construit une carrière honorable entre l'Amérique du Nord et la France avant de s'installer durablement en Haute-Loire.

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Haïdar Al-Shaïbani, du terrain à la formation

C'est au Puy Foot 43 que l'ancien international canadien va laisser une empreinte durable. Gardien de but de l'équipe première durant plusieurs saisons, il occupe également des fonctions d'entraîneur auprès des jeunes gardiens du club. Son profil complet séduit rapidement les dirigeants ponots.

En 2017, alors que sa carrière de joueur touche à sa fin, une opportunité se présente du côté de l'AS Saint-Étienne. Le technicien choisit alors de raccrocher les gants pour se consacrer entièrement à l'encadrement des gardiens.

Son départ avait d'ailleurs suscité une réaction particulièrement élogieuse du président du Puy Foot, Christophe Gauthier :

« Une opportunité chez eux a permis à Haidar d’accéder peut-être plus vite que prévu à un club professionnel pour exercer un rôle dans lequel il excelle… Le football est plus que sa passion et même s’il raccroche les crampons qu’il a si longtemps portés pour jouer au haut niveau, nul doute que ses futurs jeunes protégés vont découvrir un garçon très attachant et professionnel. »

Un hommage qui illustre parfaitement la réputation dont bénéficie encore aujourd'hui Haïdar Al-Shaïbani dans le monde du football.

Un acteur majeur du centre de formation de l'ASSE

Depuis son arrivée à l'ASSE en novembre 2017, Haïdar Al-Shaïbani a occupé plusieurs fonctions. D'abord entraîneur des gardiens de la préformation, il a ensuite élargi son champ d'action au sein du centre de formation.

Aujourd'hui, il cumule plusieurs responsabilités stratégiques. Responsable et entraîneur des gardiens du centre de formation, il intervient également auprès de l'équipe réserve en National 3. Son expertise est également sollicitée dans le domaine de l'analyse tactique et de la performance.

Cette polyvalence témoigne de la confiance accordée par le club à un éducateur reconnu pour sa rigueur et sa capacité à accompagner la progression individuelle des jeunes joueurs.

Alors que l'ASSE continue de miser sur sa formation pour préparer l'avenir, le travail effectué quotidiennement par Haïdar Al-Shaïbani demeure essentiel. Dans l'ombre des projecteurs, il contribue à façonner les gardiens qui porteront peut-être demain les couleurs stéphanoises en équipe professionnelle.

Source : Linkedln Haïdar Al-Shaïbani