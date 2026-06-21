Le nom de Keasse Bah circule désormais autour de l'AS Saint-Étienne. L'attaquant ivoirien du Stade Lausanne-Ouchy sort d'une saison pleine en Suisse et attire déjà plusieurs clubs européens. Derrière ses statistiques se cache pourtant un profil bien plus complexe qu'un simple buteur. Analyse.

À première vue, le parcours de Keasse Bah ressemble à celui de nombreux joueurs africains qui gravissent progressivement les échelons européens. Passé par l'Ararat Erevan en Arménie avant de rejoindre le Stade Lausanne-Ouchy, l'Ivoirien de 21 ans a franchi un cap cette saison en deuxième division suisse.

Ses chiffres apparaissent solides : 39 matchs, 8 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Des statistiques intéressantes sans être exceptionnelles. Pourtant, plusieurs clubs de premier plan se sont renseignés, parmi lesquels Strasbourg, Hambourg, le Borussia Mönchengladbach et l'ASSE. Cette attention s'explique moins par ses statistiques brutes que par les caractéristiques de son jeu.

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Keasse Bah : un profil d'ailier moderne plus qu'un véritable numéro 9

Si Keasse Bah est parfois présenté comme un avant-centre, ses données montrent une toute autre réalité. L'Ivoirien a disputé la majorité de ses rencontres sur le côté droit. Il peut également évoluer à gauche ou dans l'axe, mais son influence apparaît davantage celle d'un ailier moderne.

Son principal atout réside dans sa capacité à attaquer la profondeur. Les données statistiques révèlent un joueur particulièrement performant dans les accélérations, les courses en sprint et les prises de vitesse. Son volume de courses figure parmi les meilleurs de son championnat. Sa réussite en dribble dépasse également la moyenne. Les observateurs suisses soulignent sa capacité à éliminer dans les petits espaces avant de se projeter rapidement vers le but adverse. Positionné à droite, il aime repiquer vers l'intérieur afin de finir les actions ou attaquer la surface.

Une efficacité intéressante mais encore irrégulière

Les statistiques avancées permettent de mieux comprendre le profil de Bah. Son taux de conversion des tirs apparaît élevé et ses buts dépassent légèrement ses expected goals. Cela indique un joueur capable de valoriser ses occasions. Ses sept buts en championnat suisse sont accompagnés de quatre passes décisives. Son apport offensif ne se limite donc pas uniquement à la finition.

En revanche, plusieurs limites apparaissent également. Son volume de tirs demeure relativement faible pour un attaquant. Il participe peu au jeu de construction et ses statistiques de passes progressives restent modestes. Son déchet dans le dernier geste revient d'ailleurs régulièrement dans les rapports d'observation. Autrement dit, Bah produit souvent de bonnes situations mais manque encore de régularité dans ses choix ou dans sa dernière passe.

Keasse Bah : un profil qui rappelle certains paris récents de l'ASSE

Sur plusieurs aspects, le dossier Keasse Bah s'inscrit dans la stratégie développée depuis l'arrivée de Kilmer Sports Ventures. Jeune joueur, coût maîtrisé, potentiel de progression et marché secondaire : tous les critères semblent réunis.

Son transfert pourrait se situer entre 2 et 3 millions d'euros selon les estimations suisses. Un investissement conséquent pour un joueur qui n'a encore jamais évolué dans un championnat majeur. Physiquement, ses qualités sautent aux yeux. Il gagne de nombreux duels aériens, possède une bonne vitesse maximale et répète les efforts à haute intensité. Techniquement, le chantier reste plus important. Son jeu combiné, sa participation à la possession et sa lecture collective demandent encore du développement.

Ian Cathro pourrait-il lui trouver une place ?

C'est probablement la question la plus intéressante ! Dans les systèmes utilisés par Ian Cathro à Estoril, les attaquants de côté disposaient d'une grande liberté. Les permutations étaient nombreuses et les joueurs capables d'attaquer la profondeur occupaient une place importante.

Keasse Bah semble correspondre à cette idée. Son activité, sa vitesse et sa capacité à prendre l'espace pourraient séduire le technicien écossais. En revanche, il ne représente pas réellement le successeur naturel de Lucas Stassin. Les comparaisons statistiques montrent d'ailleurs des profils très différents. Stassin participe davantage au jeu, décroche, combine et construit les actions. Bah évolue davantage comme un joueur de rupture. L'ASSE pourrait donc y voir un complément plutôt qu'un remplaçant.

À 21 ans, l'Ivoirien demeure encore un joueur en développement. Son potentiel semble réel mais son adaptation à la Ligue 2 demanderait probablement du temps. Face à la concurrence allemande ou strasbourgeoise, Saint-Étienne devra toutefois agir rapidement si l'intérêt se confirme.