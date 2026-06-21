Le Clermont Foot (ligue 2) s'apprête à tourner une page importante de son histoire. Coresports Alliance et ABL Finance ont officialisé ce dimanche un accord portant sur la cession de 94,33 % des parts de la SASP Clermont Foot 63. Une opération qui doit désormais franchir une étape réglementaire majeure devant la DNCG.

Le football français continue d'évoluer en coulisses. Alors que plusieurs clubs cherchent à renforcer leur structure financière dans un contexte économique délicat, le Clermont Foot vient d'annoncer une avancée significative concernant son avenir.

Ce dimanche 21 juin 2026, Coresports Alliance et ABL Finance ont trouvé un accord pour la cession de 94,33 % des parts de la SASP Clermont Foot 63. Une opération qui marque un changement majeur dans l'actionnariat du club auvergnat.

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Clermont Foot (Ligue 2) : une audition capitale devant la DNCG

Comme toute opération de cette ampleur dans le football professionnel français, la transaction reste soumise à plusieurs validations réglementaires.

La prochaine échéance est déjà connue. Ahmet Schaefer, représentant de Coresports Alliance, et Stéphane Tessier, représentant d'ABL Finance, seront auditionnés par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) le mardi 23 juin 2026 à 14h30.

Cette audition permettra au gendarme financier du football français d'examiner les garanties présentées dans le cadre du changement d'actionnariat. La DNCG devra notamment s'assurer de la solidité du projet porté par les futurs dirigeants du club.

Dans un contexte où les questions financières occupent une place centrale dans le football français, cette étape constitue un passage incontournable avant la validation définitive de l'opération.

Une nouvelle étape pour l'avenir du club

Les différentes parties concernées ont indiqué travailler activement à la finalisation du dossier. L'objectif est désormais de respecter l'ensemble du calendrier fixé ainsi que les procédures imposées par les instances du football professionnel.

La cession de 94,33 % des parts représente une prise de contrôle quasi totale de la structure professionnelle clermontoise. Une telle opération pourrait ouvrir un nouveau cycle dans le développement du club, même si aucun détail supplémentaire n'a encore été communiqué concernant les orientations sportives ou économiques du futur projet.

Les prochaines heures seront donc particulièrement importantes pour le Clermont Foot. Le rendez-vous devant la DNCG pourrait permettre de lever les derniers obstacles avant la finalisation officielle de la vente.

📰 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘́ 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 Coresports Alliance et ABL Finance ont trouvé, ce dimanche 21 juin 2026, un accord portant sur la cession de 94,33 % des parts de la SASP Clermont Foot 63. 📝 Plus d'infos ➡️ https://t.co/8A8aDb3Udb pic.twitter.com/3FN6zf6QIb — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) June 21, 2026

Source : Clermont Foot 63