Olivier Dall’Oglio est revenu avec franchise sur son passage à l’ASSE lors d’un entretien accordé à Carton Rouge. L’ancien entraîneur stéphanois a notamment évoqué le recrutement, la place de la data et les raisons qui, selon lui, ont empêché les Verts de se maintenir en Ligue 1.

Malgré la relégation de l'AS Saint-Étienne, Olivier Dall’Oglio reste convaincu que le maintien était à portée de main. Dans une longue interview accordée à Carton Rouge, l’ancien coach des Verts a livré son analyse des manques de l’effectif et du mercato estival.

Pour lui, la montée obtenue en 2024 relevait déjà d’un véritable exploit. Dès lors, renforcer l’équipe avec des profils expérimentés apparaissait comme une nécessité absolue pour espérer survivre dans l’élite.

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ASSE : Dall’Oglio réclamait des cadres expérimentés

L’ancien technicien stéphanois ne cache pas sa frustration. Selon lui, quelques recrues ciblées auraient pu changer le destin de l’équipe.

« Moi j'étais persuadé qu'on allait se maintenir », affirme-t-il. Dall’Oglio explique avoir attendu des renforts capables d’apporter immédiatement de l’expérience et du leadership dans le vestiaire.

À ses yeux, un joueur par ligne aurait suffi pour franchir un cap. Il insiste particulièrement sur l’importance des cadres dans une équipe promue.

L'entraîneur rappelle que plusieurs recrues estivales disposaient d'un fort potentiel, mais nécessitaient du temps pour s'adapter à leur nouvel environnement. Il cite notamment Ben Old ou Augustine Boakye, arrivés de championnats éloignés et confrontés à une nouvelle culture, un nouveau vestiaire et un championnat inconnu.

Pour Dall’Oglio, le recrutement ne peut pas uniquement se baser sur le potentiel futur. Il doit aussi répondre aux besoins immédiats d'une équipe qui lutte pour sa survie.

La data, un outil précieux mais insuffisant

Autre sujet abordé : l'utilisation grandissante de la data dans le football moderne.

L'ancien coach de l'ASSE reconnaît volontiers les progrès réalisés dans ce domaine. Les statistiques permettent aujourd'hui d'analyser avec précision les performances individuelles et collectives. Les staffs disposent d'une quantité impressionnante d'informations pour préparer les matchs et suivre l'évolution des joueurs.

Cependant, Dall’Oglio met en garde contre une dépendance excessive aux chiffres.

Selon lui, la data ne peut pas mesurer certains aspects fondamentaux du football. Le caractère, la personnalité, la capacité d'adaptation ou encore le leadership restent impossibles à quantifier totalement.

« Un joueur, ce n'est pas un numéro », rappelle-t-il. Derrière chaque statistique se cache un homme avec ses émotions, ses réactions et son vécu.

Une vision qui semble confirmer certaines critiques régulièrement adressées à la politique de recrutement stéphanoise ces dernières saisons.

Le vestiaire, une dimension souvent sous-estimée

Dall’Oglio a également insisté sur un sujet rarement évoqué publiquement : la gestion du vestiaire.

Pour lui, la réussite d'une équipe dépend largement de son équilibre humain. Les affinités, les relations entre joueurs et la capacité du groupe à vivre ensemble constituent des facteurs essentiels de performance.

L'ancien entraîneur estime que cet aspect est parfois difficile à faire comprendre aux dirigeants. Pourtant, un vestiaire divisé peut rapidement faire dérailler une saison, même lorsque l'effectif possède de la qualité.

Enfin, le technicien a rappelé l'importance de la fiabilité physique dans le recrutement. L'historique des blessures et le nombre de matchs disputés figurent parmi ses critères prioritaires lorsqu'il évalue un joueur.

Des déclarations qui éclairent davantage les coulisses de la saison stéphanoise et la philosophie de travail d'un entraîneur qui reste persuadé qu'avec davantage d'expérience sur le terrain, l'ASSE aurait pu éviter la relégation.